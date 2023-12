Ce que contiennent les oranges est nocif pour votre système immunitaire

Les mandarines et clémentines sont des agrumes qui apportent une grande quantité de bienfaits, notamment grâce à leur teneur en vitamine C.

Les mandarines et clémentines, les fruits riches en vitamines #

Elles contribuent ainsi à renforcer le système immunitaire et à combattre les infections.

Néanmoins, certaines personnes doivent éviter leur consommation en raison de problèmes de santé spécifiques.

Des fruits déconseillés en cas de problèmes gastro-intestinaux #

D’après Le Figaro Santé, les individus souffrant de reflux gastro-œsophagien, d’œsophagite peptique ou de hernie hiatale en phase aiguë devraient éviter de consommer ces deux fruits. En effet, ils peuvent provoquer une irritation de la muqueuse œsophagienne ou des brûlures épigastriques. Il est utile de noter que les antacides doivent également être espacés de trois heures après la prise de mandarines ou de clémentines.

À lire Gaffe de Cédric Grolet : 10 révélations sur le célèbre pâtissier du Meurice

Prudence avec les médicaments anti-inflammatoires et l’aspirine #

Les agrumes, notamment ce que contiennent les oranges, ne font généralement pas bon ménage avec certains médicaments. D’après l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), il vaut mieux éviter de les associer avec des anti-inflammatoires ou de l’aspirine car ils peuvent aggraver ou déclencher des brûlures d’estomac ou des reflux acides.

Les effets méconnus dans le métabolisme hépatique #

En outre, il faut savoir que les agrumes ont un impact sur le métabolisme et l’absorption de certains médicaments. Dans le jus d’agrumes comme l’orange, la naringine neutralise un mécanisme de transport intestinal permettant aux médicaments de passer dans le sang. Ce phénomène augmente donc leur concentration hépatique et ralentit leur élimination, ce qui peut nuire gravement à l’action du traitement en question.

Il est important de préciser ici qu’en plus de contenir des substances potentiellement nocives, ces fruits peuvent aussi être bénéfiques pour la santé. L’exemple de ce que contiennent les oranges révèle leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires dues aux flavonoïdes présents dans le fruit.

Comment éviter les dangers potentiels ? #

Pour se protéger des risques mentionnés ci-dessus, il est recommandé d’espacer la consommation de mandarines et clémentines par 3 heures avec la prise d’antacides afin d’éviter une irritation de l’œsophage, et de ne pas consommer ces fruits en association avec des anti-inflammatoires ou de l’aspirine.

À lire Nos 25 recettes faciles pour Noël : des plats festifs accessibles aux débutants

De plus, choisir soigneusement son alimentation et éviter de manger des produits potentiellement dangereux aidera à prévenir les problèmes gastro-intestinaux bien que le fait que ce que contiennent les oranges puisse être bénéfiques pour la santé.

En fin de compte, il est crucial d’être bien informé sur les effets potentiels de la consommation des mandarines et clémentines et d’adapter son régime alimentaire en fonction de ses problèmes de santé et de ses besoins spécifiques.