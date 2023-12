Ce que contiennent les marrons constitue une menace sérieuse pour votre santé

Cependant, cette erreur peut s’avérer dangereuse pour la santé.

Près de 170 personnes empoisonnées en six ans #

Selon une étude menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire avec des centres antipoison, cette confusion fait partie des erreurs les plus courantes concernant les plantes. Entre 2012 et 2018, les centres antipoison ont dû gérer 129 appels de personnes ayant ingéré des marrons au lieu de châtaignes, soit environ 170 individus empoisonnés (la moitié présentant des symptômes).

Ce que contiennent les marrons : des toxines dangereuses #

La source du problème réside principalement dans le fait que certains types de grosses châtaignes sont également appelés « marrons ». En réalité, les marrons contiennent des toxines pouvant entraîner des problèmes digestifs, des nausées et des vomissements. Ainsi, il est important de bien différencier les deux fruits pour éviter des risques pour la santé.

Les caractéristiques qui différencient châtaignes et marrons #

Pour distinguer les châtaignes des marrons, il faut prêter attention aux caractéristiques de leurs bogue (l’enveloppe épineuse qui entoure les fruits). Chez les châtaignes véritables, les bogues sont remplies de longues épines rapprochées et difficilement manipulables.

Cependant, si les pointes des épines sont écartées et parfois molles, il s’agit de marrons, qui présentent un risque pour la santé en raison de ce que contiennent les marrons. De plus, si le fruit est parfaitement rond, c’est également un signe qu’il s’agit d’un marron et non d’une châtaigne.

Les régions propices à la récolte de vraies châtaignes #

Les châtaigniers préfèrent les sols acides, ce qui explique pourquoi on ne trouve pas de véritables châtaignes dans certaines régions comme le Bois de Vincennes où le sol est très calcaire. Ainsi, il est important de bien identifier les zones propices à la récolte des châtaignes pour éviter toute confusion avec les marrons.

Les recommandations pour profiter sereinement des châtaignes #

Pour bénéficier des bienfaits des châtaignes sans mettre sa santé en danger, quelques conseils peuvent être suivis :

– Bien vérifier l’apparence de la bogue : Si elle est pleine de longues épines proches et peu manipulables, il s’agit de châtaignes.

– Faire attention à la forme du fruit : Les châtaignes sont moins rondes que les marrons.

– Se renseigner sur la région de récolte : Certains sols ne sont pas propices à la culture des châtaigniers, et donc on y trouvera vraisemblablement des marrons.

En cas d’ingestion de marrons : que faire ? #

Si vous avez ingéré des marrons par erreur, il est essentiel de contacter rapidement un centre antipoison, qui saura vous guider et adapter la prise en charge médicale en fonction de la gravité de votre intoxication. Rappelez-vous que ce que contiennent les marrons peut provoquer des symptômes désagréables voire dangereux pour la santé.

En suivant ces conseils et en étant vigilant, nous pourrons profiter pleinement des délices automnales que sont les châtaignes, sans mettre notre santé en jeu.