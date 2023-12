Ce que contiennent les pommes peut avoir des conséquences graves sur votre bien-être

Les sucres présents dans les pommes #

Les troubles peuvent se manifester à partir d’une consommation journalière de 10 g de sorbitol et varier selon les individus. Ce que contiennent les pommes peut également être responsable de diarrhées si elles sont consommées en trop grandes quantités.

Jus de pomme vs pomme fraîche #

Il est intéressant de comparer la teneur en sucres d’un verre de jus de pomme et celle d’une pomme entière. En effet, un verre de jus de pomme renferme six fois plus de sorbitol qu’une pomme fraîche. Quant au fructose, il y en a 14,2 g dans un verre de jus contre 8,2 g dans une pomme. Ainsi, boire du jus de pomme peut exposer davantage aux effets indésirables liés à ces sucres, notamment en cas d’intolérance ou de malabsorption.

La prévention des caries par les pommes ? #

Malgré leur teneur élevée en sucres naturels, on pourrait penser que les pommes pourraient aider à la prévention des caries dentaires. Pourtant, il n’en est rien. En réalité, la consommation excessive de pommes peut favoriser l’apparition de caries, en raison des sucres qu’elles contiennent. Cependant, manger une pomme crue a des bienfaits sur la santé bucco-dentaire. En effet, cela permet d’effectuer un massage bénéfique pour les gencives et pourrait ainsi protéger contre les maladies parodontales.

À lire Ce que contiennent les concombres pourrait causer une grave déshydratation

Les autres composants des pommes #

Outre les sucres, les pommes sont également riches en vitamines, minéraux et fibres. Parmi ces éléments, on trouve notamment de la vitamine C, du potassium, du calcium, ou encore du magnésium. Les pommes possèdent également des propriétés antioxydantes grâce à la présence de polyphénols. Ces derniers jouent un rôle important dans la prévention de certaines maladies cardiovasculaires et cancers. Néanmoins, ce que contiennent les pommes doit être apprécié avec modération pour éviter les désagréments intestinaux liés aux sucres mentionnés précédemment.

Bien choisir sa pomme #

Pour profiter au maximum des bienfaits des pommes, il est important de bien les choisir. Optez pour des pommes biologiques et locales, afin de limiter les pesticides et autres produits chimiques employés lors de leur culture. De plus, consommez-les avec leur peau, car c’est là que se trouvent les principaux nutriments et antioxydants. Toutefois, n’oubliez pas de bien les laver avant dégustation pour éliminer les résidus qui pourraient s’y trouver.

Comment intégrer la pomme dans une alimentation équilibrée ? #

Ce que contiennent les pommes peut être bénéfique pour votre santé si elles sont consommées avec modération et intégrées à une alimentation équilibrée. Voici quelques astuces pour profiter pleinement de ce fruit :

Mangez des pommes en collation, entre deux repas, pour éviter les fringales et réduire la sensation de faim.

Ajoutez des morceaux de pomme dans votre salade ou votre muesli, pour apporter une touche sucrée et croquante.

Varyez les variétés de pommes pour découvrir de nouvelles saveurs et textures.

Diversifiez vos recettes à base de pommes : compotes, tartes, crumbles… Il y en a pour tous les goûts !

En somme, il est important de ne pas diaboliser les pommes, car elles ont de nombreux atouts nutritionnels. Toutefois, il convient de tenir compte de leur teneur en sucres et d’en modérer la consommation, notamment chez les personnes sensibles.

À lire Ce que contiennent les dindes, un réel problème pour la santé