Face aux nombreux scandales liés à la viande, il est essentiel d’être vigilant et de prendre certaines précautions avant et après la cuisson. Un rapport du Center for Science in the Public Interest à Washington a établi un classement des cinq viandes les plus risquées en se basant sur l’examen de 12 catégories de viande et de volaille à partir des rapports de santé étalés sur plus de 12 années.

Les principales causes d’intoxication #

En tête des causes d’intoxications figurent la salmonellose et une bactérie appelée Clostridium perfringens, généralement associée à une mauvaise maîtrise de la température après cuisson. Il est donc important d’accorder une attention particulière à la gestion de la température durant la conservation et la cuisson.

Le steak : très risqué #

Selon le Center for Science in the Public Interest, environ la moitié des maladies liées à la consommation de steak proviennent des bactéries E.coli et Clostridium perfringens. Ces bactéries sont également présentes dans la viande hachée. Il est recommandé de bien cuire le steak afin de diminuer les risques d’intoxication alimentaire.

La viande barbecue : risque moyen à élevé #

La croyance populaire fait de la viande barbecue une façon moins risquée de consommer de la viande. Il est vrai que les temps de cuisson plus longs réduisent les risques d’intoxication due aux bactéries présentes dans la viande. Toutefois, il est important de rester vigilant et de veiller à une cuisson homogène pour limiter les risques.

Les viandes les moins risquées : nuggets de poulet, jambon et saucisses #

Si vous souhaitez prendre un maximum de précautions, les nuggets de poulet, le jambon et les saucisses sont des viandes avec des risques moins élevés. En effet, les conditions de transformation de ces produits réduisent leur teneur en bactéries nocives.

Ce que contiennent les dindes : un réel problème pour la santé ? #

Le cas des volailles pose également question, notamment les dindes. Dans certaines situations, ce type de viande peut représenter un danger pour la santé. Ce que contiennent les dindes est essentiellement lié aux conditions derace et d’abattage qui peuvent entraîner la présence de bactéries, telles que la salmonelle ou E.coli. Il est primordial de bien cuire la dinde et de respecter les règles d’hygiène lors de la manipulation.

Quelles sont les solutions pour diminuer les risques ? #

Pour limiter les risques liés à la consommation de viande, suivez ces quelques recommandations :

Achetez des viandes issues d’élevages respectueux des normes d’hygiène et du bien-être animal. Cuisiner la viande à une température appropriée permettra de tuer les bactéries pathogènes éventuellement présentes. Enfin, conservez correctement vos viandes, sous vide ou au réfrigérateur, afin de prévenir la prolifération de bactéries.

La consommation de viande est un sujet complexe liant conditions d’élevage, de transformation, d’abattage et de préparation. Les résultats du rapport de Washington mettent en avant l’importance de prendre des précautions pour assurer sa santé et son bien-être.