Le top des poissons panés : voici les 5 meilleurs selon Yuka

Les amateurs de poisson pané seront ravis : l’application Yuka a dévoilé son classement des meilleurs produits disponibles sur le marché. Jetons un coup d’œil à ces cinq poissons panés qui se différencient par leur qualité.

Poissons panés et consommation responsable #

Avant de plonger dans le top des poissons panés, il est important de noter que ces produits sont souvent jugés trop gras, trop salés et contenant des additifs peu recommandables. Pour contrer ce constat, Yuka attribue une note sur 100 aux différents poissons en prenant en compte leur Nutri-Score, la présence d’additifs et la provenance de leurs ingrédients.

Picard et ses bâtonnets de colin MSC surgelés #

En première position, on retrouve les bâtonnets de colin MSC surgelés de Picard. Composés à 72% de filet de Colin, ils affichent un apport calorique raisonnable et une teneur intéressante en protéines. La liste d’ingrédients se veut courte et sans additifs, un atout non négligeable pour ce produit.

Les autres marques dans le top des poissons panés #

Arrivent ensuite deux concurrents de taille : les bâtonnets de Colin surgelés de Netto et les Mini Price d’Intermarché. Ils plairont aux consommateurs soucieux de faire des économies sans pour autant faire l’impasse sur la qualité.

Les bâtonnets de colin surgelés Netto #

Le deuxième produit dans notre classement est issu de l’enseigne discount Netto. Les bâtonnets contiennent 65% de poisson et sont composés de seulement 6 ingrédients : filet de Colin d’Alaska, farine de blé, eau, huile de colza, sel et épices. Obtenant un Nutri-Score B et une note élevée chez Yuka, ces bâtonnets ont également le mérite de contenir une faible quantité d’acides gras saturés (1% seulement).

Intermarché et ses Mini Price Breaded Fish Sticks #

Dernière marche du podium mais non moins intéressante, la variante Mini Price disponible chez Intermarché. Plus calorique avec 210 kcal pour 100g, cette référence offre néanmoins la plus grande teneur en protéines des trois produits analysés.

Pour chaque 100g de produit, on compte en effet 15g de protéines et seulement 0,6g d’acides gras saturés. Un atout à ne pas négliger pour les sportifs et ceux qui cherchent à consommer davantage de protéines.

Avec ces trois premiers poissons panés ayant retenu l’attention de Yuka, il est désormais possible de profiter d’un repas savoureux tout en faisant un choix responsable. De quoi ravir petits et grands !

Et en quatrième et cinquième position… #

Pour completer le top des poissons panés, il faut également évoquer les deux produits suivants : un dernier bâtonnet de colin surgelé de chez Picard et un poisson pané E.Leclerc.

Le dernier bâtonnet de colin MSC Picard #

En quatrième position, on retrouve de nouveau Picard avec ses bâtonnets de colin MSC surgelés. Cette fois-ci, la composition diffère légèrement avec une teneur en poisson moindre (65%) mais reste toutefois très intéressante pour les consommateurs attentifs à la qualité du contenu de leur assiette.

Jean Roze Panés de poisson d’E.Leclerc #

En cinquième place, les Jean Roze Panés de poisson par E.Leclerc, composés à 61% de filet de Colin.

Les amateurs de poisson pané ont maintenant cinq alternatives aux produits moins bien notés.

Bien que ces poissons panés soient bien notés par Yuka, varier son alimentation est toujours recommandé.

Bon appétit et profitez des meilleurs poissons panés du top !

