Recette bluffante de Cyril Lignac : du poisson pour un Noël hors du commun

Le chef Cyril Lignac nous propose une recette bluffante à base de poisson, idéale pour fêter Noël différemment cette année. Que diriez-vous de saumon en écailles de pomme de terre ? Une véritable explosion de saveurs qui saura ravir vos invités.

Ingrédients nécessaires pour la préparation du saumon en écailles de pommes de terre de Cyril Lignac #

Pour réaliser cette recette pour quatre personnes, vous aurez besoin de : – 4 pavés de saumon – 6 pommes de terre moyennes – 100g de beurre fondu – Huile d’olive – 6 pommes de terre vitelottes (pourpres) – 3 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre – 15g de beurre – Sel et poivre.

Éléments nécessaires pour la sauce : #

– 1 échalote – 1 branche d’estragon – Jus d’un citron – 5cl de crème semi-épaisse – Persil plat – 100g de pousses d’épinards – 100g de beurre.

Suivez les étapes de la recette bluffante de Cyril Lignac #

Commencez par faire bouillir une grande quantité d’eau dans une casserole. Pelez et découpez les pommes de terre en fines rondelles. Plongez-les quelques minutes dans l’eau bouillante, puis égouttez-les.

Ajoutez ensuite la fécule de pomme de terre pour que les rondelles adhèrent bien entre elles et au poisson. Placez le saumon sur du papier cuisson et recouvrez-le alternativement de pommes de terre classiques et de vitelottes pour obtenir un résultat visuellement attrayant ressemblant à des écailles de tortue.

Dans un mixeur, réalisez la sauce en ajoutant les herbes, les pousses d’épinard et un peu d’eau, puis mixez le tout. Finalement, ajoutez quelques gouttes d’huile ainsi que le beurre fondu dans une poêle et faites cuire le saumon avec le côté « écailles » vers le bas.

Conseils de cuisine de Cyril Lignac #

Découvrez également comment utiliser efficacement tous vos ingrédients…

Pensez à suivre attentivement les étapes de cette recette bluffante de Cyril Lignac pour être sûr(e) de réussir cet étonnant plat de poisson pour Noël. N’hésitez pas à varier les épices et les herbes utilisées dans la sauce afin de donner une touche personnelle à votre propre version de ce merveilleux mets.

Le saumon aux pommes de terre vous paraît délicieux ? #

La recette bluffante de Cyril Lignac est à votre portée ! Préparez-la sans plus tarder et régalez vos convives avec un plat de poisson aussi savoureux qu’original pour vos repas de fête. Vous verrez, même les plus réticents au poisson seront conquis par cette succulente création.