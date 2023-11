Mousse chocolat de Cyril Lignac : découvrez sa version innovante et surprenante

La mousse au chocolat est un dessert incontournable qui séduit un grand nombre de gourmands. Cyril Lignac, le célèbre chef français, partage avec nous une recette originale et délicieuse qui fera fondre les cœurs des amateurs de cette douceur.

Ingrédients nécessaires pour réaliser la mousse au chocolat Cyril Lignac #

Pour préparer cette mousse au chocolat innovante et surprenante, il vous faudra les ingrédients suivants :

200g de chocolat noir concassé

100g de chocolat au lait concassé

17cl de crème fraîche épaisse à 35% de matière grasse

3cl de lait entier infusé avec ¼ de bouquet de feuilles de menthe fraîches et froides

9 blancs d’œufs

80g de sucre en poudre

Préparation de la ganache onctueuse #

Tout d’abord, faites infuser les feuilles de menthe dans le lait froid et réservez. Ensuite, faites fondre les chocolats concassés au bain-marie et chauffez légèrement la crème fraîche.

Une fois ces deux étapes réalisées, incorporez progressivement la crème chaude dans le chocolat fondu en remuant délicatement pour obtenir une ganache onctueuse. Ajoutez enfin le lait infusé à la menthe, que vous aurez préalablement filtré.

Montée des blancs d’œufs et réalisation de la mousse #

Battez les blancs d’œufs en neige ferme tout en ajoutant progressivement le sucre en poudre. Lorsque vous obtenez une texture bien aérienne, incorporez délicatement les blancs montés dans la ganache au chocolat et à la menthe.

Veillez à bien mélanger sans écraser les blancs afin de conserver une texture légère et mousseuse. Vous allez ainsi créer l’effet mousseux si caractéristique de ce dessert.

Astuces pour rendre cette mousse au chocolat Cyril Lignac encore plus gourmande #

Pour décupler le plaisir gustatif, Cyril Lignac nous livre quelques astuces qui feront toute la différence :

Saupoudrez quelques copeaux de chocolat noir sur chaque portion de mousse avant de la servir, cela apportera un contraste craquant et savoureux.

Veillez à ce qu’aucune trace de jaune d’œuf ne soit présente dans vos blancs d’œufs lors de leur montée en neige, car cela pourrait empêcher ceux-ci de monter correctement.

Conservation de la mousse au chocolat Cyril Lignac après la dégustation #

Si vous n’avez pas réussi à terminer cette délicieuse mousse au chocolat, pas de panique ! Il suffit de la recouvrir d’un film plastique ou d’un couvercle hermétique et de la conserver dans la partie la plus froide de votre réfrigérateur. Ainsi, elle gardera toute sa fraîcheur et son onctuosité pour une prochaine dégustation.

Mousse au chocolat Cyril Lignac : un dessert crémeux et raffiné aux saveurs originales #

Ce dessert alliant les saveurs gourmandes du chocolat et la fraîcheur de la menthe est définitivement un choix original et surprenant qui plaira à coup sûr à tous les amateurs de mousse au chocolat.

La recette proposée par Cyril Lignac allie simplicité et sophistication tout en mettant en valeur des ingrédients de qualité et des textures variées. Alors n’hésitez plus et laissez-vous tenter par cette version innovante et délicieuse de la mousse au chocolat Cyril Lignac.

