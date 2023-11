Nos 20 recettes faciles pour Noël : des plats festifs accessibles aux débutants

Si vous cherchez des recettes faciles pour Noël, nous avons préparé 20 plats ou desserts qu'il est possible d'utiliser à Noël.

Célébrer Noël peut parfois être stressant, surtout lorsque l’on doit préparer soi-même le dîner, mais nous avons 20 recettes faciles pour Noël.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé nos 20 recettes faciles pour Noël, parfaites pour ceux qui ne sont pas encore des experts en cuisine.

Les entrées festives #

Pour commencer votre repas de Noël sur une note gourmande, optez pour ces entrées simples.

Les recettes faciles pour Noël comme le saumon fumé accompagné d’une sauce au yaourt et aux herbes sont toujours appréciées des convives.

Pensez également à un velouté de potimarron légèrement épicé ou une salade de betteraves crues assaisonnée à l’orange et au gingembre.

Saumon fumé façon carpaccio #

Disposez finement des tranches de saumon fumé sur une grande assiette. Garnissez-les de câpres et arrosez le tout d’un filet de citron frais. Parsemez de baies roses pour sublimer ce plat simple et élégant.

Blinis de pommes de terre #

Mélangez des pommes de terre râpées avec un œuf battu et de la ciboulette hachée. Préparez de petits blinis cuits à la poêle, puis dégustez-les tièdes en les tartinant de crème fraîche et garnissant d’œufs de saumon.

De l’entrée au dessert, ces idées sauront ravir les papilles de vos invités sans trop d’efforts !

Nos 20 recettes recettes faciles pour Noël #

1/ Astuce de grand-mère pour les pommes de terre rôties : une recette infaillible et méconnue

2/ Gratin dauphinois traditionnel : le secret de ma grand-mère qui séduit tous les palais

3/ Recette révélée : une terrine de grand-mère avec 2 saumons va transcender vos repas de fête

4/ Mousse chocolat de Cyril Lignac : découvrez sa version innovante et surprenante

5/ Recette bluffante de Cyril Lignac : du poisson pour un Noël hors du commun

6/ La recette secrète de grand-mère pour cette tarte aux pommes clairement inoubliable

7/ Bûche transformée en entrée de Noël : notre astuce pour bluffer vos convives

8/ Mousse chocolat irrésistible : une recette de grand-mère revisitée avec 2 ingrédients surprenants

9/ Révolution en pâtisserie grâce à grand-mère : des macarons avec un ingrédient inattendu

10/ La recette du risotto aux champignons qui changera tout ce que vous saviez sur ce plat classique

11/ Les spaghettis de ris de veau de Thierry Marx : une recette inédite qui va révolutionner votre cuisine

12/ Roulé de saumon fumé avec fromage frais : une entrée festive pour Noël 2023

13/ Pommes de terre rissolées avec du romarin : un accompagnement excellente et économique pour Noël

14/ Découvrez la recette savoureuse du Boeuf aux joues avec carottes, orange et mélange quatre-épices

15/ La délicieuse recette du gratin de poireaux aux fruits de mer : facile et rapide

16/ Tarte bourdaloue ressuscitée : savourez cette pépite gourmande ancestrale

17/ Astuce infaillible pour un pain perdu croustillant : transformez votre petit-déjeuner !

18/ Recette exclusive grand-mère : Mijoté châtaignes-champignons qui va révolutionner vos dîners !

19/ Tarte croustillante au potimarron et camembert : une recette d’hiver originale avec de la pâte filo

20/ La crème de courgettes à la menthe et aux amandes grillées de grand-mère

Les plats principaux #

Pour régaler vos convives lors du plat principal, laissez-vous tenter par des recettes faciles pour Noël comme le magret de canard cuit au four avec sa réduction d’échalotes. Les volailles farcies, telles que la dinde aux marrons ou la pintade aux fruits secs, sont également un classique incontournable. Enfin, revisitez le traditionnel chapon avec une pointe de curry et quelques dés de mangue !

Magrets de canard sauce miel et épices #

Cuisez les magrets côté peau dans une poêle chaude, puis ajoutez du miel, du vinaigre balsamique, et une pincée de quatre-épices. Laissez réduire quelques minutes avant de servir bien chaud.

Chapon au curry et à la mangue #

Farcissez votre chapon de dés de mangue et badigeonnez-le généreusement de curry en poudre mélangé à de l’huile d’olive. Enfournez environ 1h30 dans un four préchauffé à 180° C, en arrosant régulièrement de son jus de cuisson.

Les poissons et crustacés #

Si vous préférez opter pour la légèreté d’un plat de poisson ou de crustacés, vous pouvez par exemple réaliser un saumon en croûte feuilletée ou des queues de langouste gratinées au four. Laissez-vous également tenter par un filet de turbot sauce champagne ou une recette exotique de rougail de poisson !

Filets de sole aux agrumes et kaki #

Cuisez les filets de sole à la poêle avec du beurre, puis nappez-les d’une sauce réalisée à partir de segments d’agrumes (orange, pamplemousse) et de dés de kaki. Ajoutez quelques gouttes de jus de citron pour réveiller les saveurs.

Langouste flambée au rhum #

Faites revenir des queues de langouste décortiquées dans du beurre, puis flambez-les avec du rhum préchauffé. Servez ces délices accompagnés d’un riz crémeux aux épices douces.

Les accompagnements festifs #

Pour rendre vos plats encore plus savoureux, n’hésitez pas à miser sur des accompagnements variés qui feront sensation lors de votre repas de Noël. Les légumes de saison comme le chou rouge braisé, les poireaux fondants ou les carottes glacées seront autant de recettes faciles pour Noël.

Pommes dauphines maison #

Réalisez une purée de pommes de terre mélangée à de la pâte à choux, puis formez des petites boulettes que vous ferez frire jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Un régal avec n’importe quel plat principal !

Gratin dauphinois aux éclats de noisettes #

Coupez des pommes de terre en fines rondelles, puis disposez-les dans un plat à gratin avec de la crème fraîche, du lait, et quelques éclats de noisettes. Enfournez sous le grill jusqu’à ce que le tout soit bien gratiné.

Les desserts gourmands #

Pour finir en beauté votre dîner de Noël, optez pour des recettes faciles pour Noël sucrées qui raviront les papilles de vos invités. La traditionnelle bûche de Noël est toujours une valeur sûre, qu’elle soit garnie d’une mousse au chocolat, d’une crème de marrons ou d’un coulis de fruits rouges.

Tiramisu aux spéculoos et clémentines #

Alternez des couches de biscuits spéculoos trempés dans du jus de clémentine et de mascarpone fouetté avec du sucre, des zestes d’agrumes, et des dés de clémentines pelées à vif. Laissez reposer au frais avant de déguster.

Galette des rois au praliné #

[p]Préparez une frangipane classique et incorporez-y du pralin en poudre. Garnissez deux disques de pâte feuilletée, puis dorez et enfournez selon la recette traditionnelle. Un dessert riche et croustillant pour toute la famille !

Ces 20 recettes faciles pour Noël vous permettront ainsi de préparer un délicieux dîner festif sans trop d’efforts, tout en époustouflant vos convives avec des associations de saveurs inattendues.

N’hésitez pas à personnaliser ces idées selon vos goûts et vos envies pour faire de votre repas de Noël un moment unique et gourmand.