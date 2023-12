Voici la liste des 3 ketchups les mieux notés sur Yuka en 2023.

Amora : le ketchup aux 5 ingrédients avec une note de 75/100 #

L’application Yuka a évalué 14 références de ketchup basées sur le NutriScore, la présence d’additifs dans leur composition et leur dimension biologique. Le ketchup aux 5 ingrédients d’Amora est arrivé en tête du classement.

Une composition transparente et sans substances chimiques #

Distingué pour la transparence de sa composition, ce ketchup contient uniquement des tomates, du vinaigre d’alcool, du sucre, du sel et des extraits d’épices. Il est exempt de colorants, conservateurs, gélifiants ou édulcorants chimiques.

À lire Cuisine sans œufs : 9 solutions créatives quand le poulailler est vide

Teneur élevée en tomates et faible impact environnemental #

Le produit se caractérise également par une excellente quantité de tomates (80% du produit final) ainsi que des teneurs faibles en matières grasses saturées, en sucre, en sel et en calories. Bien que non-biologique, son Eco-score A démontre un faible impact environnemental.

Des améliorations possibles au niveau du sucre et du sel #

Néanmoins, Yuka pointe les quantités excessives de sucre et de sel présentes dans ce ketchup, laissant supposer que des améliorations pourraient être apportées à sa recette.

Kania : le ketchup bio en deuxième position avec 74/100 #

Très proche d’Amora, Kania se classe second avec son ketchup biologique obtenant un score de 74 sur 100.

Un produit certifié bio sans additifs #

Ce ketchup est certifié bio, dépourvu de colorants et de conservateurs et ne contient pas d’additifs chimiques. Il offre ainsi une alternative saine aux consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement.

À lire Nos 20 recettes faciles pour Noël : des plats festifs accessibles aux débutants

Une quantité modérée de sucre et de sel #

La composition de ce ketchup inclut également des teneurs modérées en sucre et en sel, reflétées par son score global satisfaisant.

Heinz : ketchup à 50% de sucre et de sel en moins avec 72/100 #

La célèbre marque Heinz atteint la troisième place du classement avec son ketchup étiqueté « 50% de sucre et de sel en moins », qui reçoit une note de 72 sur 100.

Calories réduites, mais des additifs nocifs potentiellement présents #

Tout en étant faible en calories et en matières grasses saturées, ce ketchup présente des quantités réduites de sel et de sucre. Néanmoins, l’application Yuka signale la présence d’additifs appelés glycosides de stéviol. Ces édulcorants potentiellement nocifs peuvent contribuer à des troubles métaboliques tels que l’intolérance au glucose.

Un choix qui privilégie la réduction des apports caloriques, avec prudence #

Pour les consommateurs préférant un produit faible en calories et en sucres, le ketchup Heinz 50% moins sucré et salé peut être une option intéressante, malgré les réserves concernant les additifs contenus dans ce produit.

À lire Le top des poissons panés : voici les 5 meilleurs selon Yuka

En conclusion, l’application Yuka nous offre un guide précieux pour choisir notre ketchup en se basant sur leur composition, valeur nutritive et impact environnemental. Les ketchups Amora aux 5 ingrédients, Kania bio et Heinz 50% moins sucré et salé apparaissent comme les meilleures options disponibles en 2023, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients selon les priorités du consommateur.