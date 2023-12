Gaffe de Cédric Grolet : 10 révélations sur le célèbre pâtissier du Meurice

La récente polémique autour de la bûche de Noël en forme de bonhomme de neige créée par Cédric Grolet a suscité de vives réactions. Derrière cette controverse, découvrons dix aspects méconnus du célèbre pâtissier.

L’ascension fulgurante de Cédric Grolet #

Cédric Grolet est né le 26 août 1985 à Firminy, près de Saint-Étienne. Issu d’une famille modeste avec un grand-père cuisinier, il a découvert très jeune sa passion pour les desserts.

Après avoir fait ses armes dans diverses maisons de renom, il devient chef pâtissier du Meurice en 2012, où il propose notamment des tea times extrêmement prisés.

Au fil des années, Cédric Grolet accumule les distinctions et les récompenses prestigieuses, dont plusieurs titres de meilleur pâtissier au niveau national et international. En 2019, il ouvre enfin sa propre boutique à Paris.

Le roi de l’instagrammabilité #

Cédric Grolet doit une partie de sa notoriété à sa présence sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, où il compte des millions d’abonnés. Ses photos et vidéos montrant ses créations aussi spectaculaires que savoureuses attirent l’attention du public, ainsi que celle des célébrités comme Rosalia, Blake Lively ou Zoe Saldana.

Les trompe-l’œil, une signature artistique #

La marque de fabrique de Cédric Grolet réside dans ses pâtisseries en trompe-l’œil, notamment les « fruits sculptés ». Le chef pâtissier explore ainsi différentes formes et textures, alliant esthétique et gourmandise. Parmi ses réalisations notables, on trouve un surprenant Rubik’s Cube coloré et bien sûr très photogénique.

Quelques polémiques à son actif #

Le succès médiatique de Cédric Grolet l’a également exposé à certaines critiques et controverses. Récemment, sa bûche de Noël en forme de bonhomme de neige a divisé les internautes, certains jugeant cette création trop chère et peu appétissante.

D’autres affaires ont émaillé la réputation du pâtissier, comme celle d’une tarte aux fraises mal dénoyautées partagée sur TikTok par l’influenceuse Clara Marz, ou encore les avis mitigés de François Simon, ancien critique gastronomique du Figaro, sur la boulangerie de Cédric Grolet.

Un engagement pour la qualité #

Malgré ces quelques couacs, Cédric Grolet continue de susciter l’admiration et le respect de ses pairs et du grand public grâce à son talent indéniable et son engagement en faveur de la qualité. Ses desserts sont réalisés à base d’ingrédients de premier choix et sa boutique parisienne met un point d’honneur à proposer des produits frais et savoureux.

Un avenir prometteur #

Après avoir conquis Paris, Cédric Grolet pourrait bien continuer son expansion en ouvrant de nouvelles boutiques dans d’autres grandes villes françaises, voire à l’international. Le chef pâtissier n’a pas fini de faire parler de lui et suscite déjà la curiosité quant à ses prochaines créations gourmandes.

Cédric Grolet est un pâtissier dont le talent ne cesse de s’affirmer malgré les critiques et les controverses. De ses débuts modestes à sa consécration internationale, cet artiste du sucré prouve que rien n’est impossible pour ceux qui croient en leurs rêves et travaillent d’arrache-pied pour les réaliser.

Les succès passés et présents laissent présager un avenir encore plus radieux et délicieux pour ce maître de la pâtisserie.