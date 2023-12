Cuisine facile : 10 secrets de grand-mère pour vous simplifier la vie

Tout le monde adore la cuisine de nos grands-mères. Non seulement leurs plats sont délicieux, mais elles connaissent aussi une foule d’astuces pour nous faciliter la vie en cuisine. Voici donc 10 conseils pratiques qui vous feront gagner du temps et rendre votre art culinaire encore plus savoureux.

Comment monter des blancs en neige sans effort ? #

Les blancs en neige sont essentiels dans de nombreuses préparations pâtissières, comme les meringues, les îles flottantes ou les mousses au chocolat. Une astuce simple pour les monter facilement est d’utiliser un batteur électrique, mais aussi de veiller à ce que vos ustensiles soient propres et secs.

Et si vous n’avez pas de batteur sous la main, une bonne vieille fourchette fonctionne aussi très bien !

Eplucher des oignons sans pleurer : c’est possible ? #

Qui n’a jamais versé des larmes en épluchant des oignons ? Pour éviter cette situation désagréable, voici une astuce simple : mettez un peu d’eau dans votre bouche et épluchez vos oignons ensuite. Les composés libérés par les oignons réagiront avec l’eau dans votre bouche et n’affecteront pas vos yeux.

Vous pouvez également utiliser un couteau bien aiguisé pour vous faciliter la tâche.

Comment réparer un plat trop épicé ? #

Si vous avez la main lourde avec les épices lors de la préparation d’un plat, ne vous inquiétez pas ! Il existe plusieurs astuces pour atténuer le piquant et sauver votre recette. Par exemple, ajoutez des pommes de terre coupées en morceaux ou du lait de coco dans le plat pour absorber une partie du piment.

Vous pouvez également utiliser du sucre, du miel ou du jus de citron pour contrebalancer le feu des épices.

Conserver vos pommes de terre plus longtemps #

Pour éviter que vos pommes de terre ne germent trop rapidement, il suffit de les stocker dans un endroit sec, frais et à l’abri de la lumière. De plus, ne laissez pas les pommes de terre en contact avec des oignons car cela accélère leur dégradation.

Enfin, pensez à vérifier régulièrement si aucune d’entre elles ne présente des signes de pourriture, car cela affectera les autres pommes de terre à proximité.

Bien râper sans se fatiguer #

Râper des carottes, du fromage ou d’autres aliments peut parfois être fastidieux et fatigant pour les mains. Pour vous simplifier la tâche, versez simplement un peu d’huile sur votre râpe pour faciliter le frottement et éviter que les aliments ne collent aux lames.

Vous serez surpris de voir comme cette petite astuce peut rendre ce travail beaucoup plus facile !

Contrôler la température de l’huile de cuisson #

Pour savoir si votre huile de cuisson est suffisamment chaude, il existe plusieurs méthodes. L’une d’entre elles consiste à jeter un petit morceau de pain dans l’huile : si ce dernier crépite et brunît rapidement, cela signifie que l’huile est prête à cuire vos aliments.

Prolonger la durée de vie des fruits #

Pour conserver vos fruits plus longtemps et éviter le gaspillage, voici quelques astuces simples : stockez les fruits à température ambiante ou au réfrigérateur selon leur nature (les agrumes et les pommes se conservent mieux au frais, par exemple), éloignez les fruits mûrs des autres pour éviter qu’ils n’accélèrent leur maturation, et enfin, placez-les dans un sac en papier avec un morceau de charbon pour absorber l’humidité.

Dites adieu aux mauvaises odeurs dans la cuisine #

Pour éliminer les odeurs désagréables de friture, de poisson ou d’oignon qui peuvent envahir votre cuisine, voici une astuce infaillible :faites bouillir du vinaigre blanc mélangé à de l’eau dans une casserole pendant quelques minutes.

Les vapeurs dégagées neutraliseront les mauvaises odeurs et assainiront l’air ambiant. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles pour parfumer agréablement votre intérieur.

Avec ces 10 astuces de grand-mère, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas réussir en cuisine ! Alors, à vos marmites et régalez-vous avec des plats faits maison !