Recette facile de bûche de Noël 2023 : épatez vos convives avec ce dessert exceptionnel

Pour épater vos convives en 2023, découvrez une recette facile et gourmande à préparer.

Les ingrédients nécessaires pour la bûche de Noël #

Pour cette recette de bûche de Noël, privilégiez des ingrédients de qualité. Vous aurez besoin :

200g de farine

150g de sucre

50g de beurre fondu

4 œufs

Un sachet de levure chimique

Une pincée de sel

250g de chocolat noir

20cl de crème liquide entière

Quelques fruits pour la décoration, par exemple des framboises ou des kumquats confits

Préparation du biscuit roulé pour la bûche de Noël #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre.

Fouettez le tout jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporez ensuite la farine et la levure, puis ajoutez le beurre fondu et une pincée de sel.

Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte homogène. Versez la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et étalez-la en couche régulière.

Enfournez pour environ 12 minutes, jusqu’à ce que le biscuit soit bien doré. À la sortie du four, démoulez délicatement le gâteau sur un torchon propre et humide.

Roulez ensuite le gâteau avec le torchon en serrant bien, puis laissez refroidir à température ambiante.

Préparation de la ganache au chocolat pour garnir la bûche #

Pendant que votre biscuit refroidit, vous pouvez vous consacrer à la ganache au chocolat.

Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre doucement au bain-marie. Dans une casserole, faites chauffer la crème liquide sans la faire bouillir puis incorporez-la petit à petit au chocolat fondu en mélangeant bien.

Laissez tiédir la ganache avant de l’utiliser pour garnir votre bûche.

Assemblage et décoration de la bûche de Noël #

Déroulez délicatement votre biscuit roulé et retirez le torchon. Étalez généreusement la ganache au chocolat sur le biscuit, sauf les bords. Roulez ensuite à nouveau le biscuit, sans trop serrer cette fois, afin d’enrouler la ganache à l’intérieur.

Terminez par refermer les extrémités de la bûche avec du chocolat fondu à l’aide d’une spatule ou d’un couteau. Placez la bûche sur un plat de service et laissez-la refroidir pendant 30 minutes au réfrigérateur.

Sortez la bûche du réfrigérateur, puis décorez-la selon vos envies. Vous pouvez parsemer le dessus de sucre glace pour imiter un effet neigeux, ajouter quelques fruits frais ou confits pour une note colorée, ou encore réaliser des copeaux de chocolat pour un résultat gourmand et esthétique.

Astuces et idées pour sublimer votre bûche de Noël #

Pour varier les plaisirs, vous pouvez personaliser votre bûche de Noël en modifiant certains éléments :

Changez la ganache : remplacez le chocolat noir par du chocolat au lait, blanc ou même du praliné.

Ajoutez des saveurs : incorporez dans la pâte des zestes d’orange ou de citron, ou faites infuser de la vanille, de la cannelle ou du gingembre dans votre crème.

Alternez les textures : disposez entre deux couches de ganache des morceaux de fruits secs comme des éclats de noisette, des brisures de marrons glacés ou des pépites de nougatine.

Soignez la présentation : découpez la bûche en tronçons pour faciliter le service, ou bien réalisez de jolis motifs à l’aide d’une poche à douille et de chocolat fondu.

La bûche de Noël est un dessert qui saura ravir petits et grands lors des fêtes de fin d’année. Grâce à cette recette simplissime, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas régaler vos convives avec ce gâteau savoureux et élégant !

