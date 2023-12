Recette facile de bœuf Wellington de Noël 2023 : le luxe en plat principal

Cette préparation nécessite quelques jours d’anticipation, mais promet un résultat surprenant et délicieux.

Les ingrédients pour réaliser un bœuf Wellington de Noël réussi #

Avant de commencer la préparation de ce plat raffiné, il est essentiel de réunir tous les ingrédients nécessaires. Pour confectionner un bœuf Wellington de Noël, vous aurez besoin :

Un filet de bœuf de qualité (environ 800 g)

Une pâte feuilletée prête à l’emploi ou fait-maison

200 g de champignons frais (de préférence des pleurotes)

5 tranches fines de jambon cru

2 cuillères à soupe de moutarde

1 jaune d’œuf battu pour la dorure

Quelques brins de romarin et de thym

Huile d’olive, sel, poivre

Préparation du bœuf Wellington de Noël #

Première étape : saisir le filet de bœuf #

Tout d’abord, pensez à sortir le filet de bœuf du réfrigérateur environ 1 heure avant de commencer la recette. Ceci permettra une cuisson plus homogène. Afin de réaliser un parfait bœuf Wellington de Noël, faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle en fonte et saisir le filet de bœuf sur toutes ses faces, jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Réservez-le sur une assiette et laissez refroidir.

À lire Recette facile de tournedos Rossini de Noël 2023 : une symphonie de saveurs

Deuxième étape : préparer la duxelle de champignons #

Pendant que le filet de bœuf refroidit, nettoyez les champignons et hachez-les finement. Dans une poêle, faites revenir les champignons avec un peu d’huile d’olive, du romarin et du thym hachés, salez légèrement et poivrez. Laissez cuire pendant quelques minutes, jusqu’à ce que les champignons soient tendres et que leur eau de végétation se soit évaporée. Réservez cette duxelle de champignons et laissez-la refroidir également.

Troisième étape : assembler le bœuf Wellington #

Préchauffez votre four à 200°C (thermostat 6). Étalez ensuite la pâte feuilletée sur un plan de travail propre et sec. Disposez au centre de la pâte les tranches de jambon cru en les chevauchant légèrement, afin de former un rectangle de même longueur que le filet de bœuf. Étalez la duxelle de champignons sur les tranches de jambon cru.

Badigeonnez le filet de bœuf froid avec les 2 cuillères à soupe de moutarde, puis placez-le au centre du rectangle de jambon et de champignons. Rabattez les bords de la pâte feuilletée par-dessus le filet de bœuf en les collant avec un peu de jaune d’œuf battu, afin de fermer hermétiquement le chausson et de savoureux bœuf Wellington de Noël.

Quatrième étape : enfourner le bœuf Wellington #

Déposez délicatement le bœuf Wellington dans un plat allant au four, préalablement recouvert de papier cuisson. Badigeonnez l’ensemble de la pâte feuilletée avec le reste du jaune d’œuf battu et réalisez quelques stries avec la pointe d’un couteau pour une finition esthétique. Enfournez le plat pendant environ 25 minutes (ajustez le temps de cuisson selon la taille de votre filet de bœuf et le résultat souhaité).

À lire Recette facile de tartelette aux poires de Noël 2023 : l’harmonie sucrée

Astuces pour un bœuf Wellington de Noël inoubliable #

Pour que votre bœuf Wellington de Noël soit encore plus savoureux, pensez à utiliser des morilles séchées plutôt que des pleurotes. Plongez-les simplement dans de l’eau tiède pendant une trentaine de minutes avant de les utiliser dans la préparation.

Concernant la cuisson, si vous souhaitez obtenir une viande encore plus tendre et juteuse, réduisez légèrement le temps de cuisson afin d’obtenir un filet de bœuf rosé à l’intérieur. Cette astuce fera également plaisir aux amateurs de viande saignante.

Afin d’émerveiller vos convives lors de votre repas de Noël, servez ce plat accompagné d’une sauce onctueuse au vin rouge, qui rehaussera les saveurs du bœuf Wellington.

Pour finir, il est recommandé de réaliser cette recette en veillant à bien respecter tous les temps de pause indiqués pour que le résultat soit à la hauteur des attentes : un bœuf Wellington de Noël dont on se souviendra longtemps après les festivités de 2023 !

À lire Recette facile de coquilles farcies de Noël 2023 : une entrée exquise