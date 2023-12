Recette facile de blinis au saumon de Noël 2023 : une bouchée raffinée

Avec des ingrédients simples et accessibles, vous préparez une bouchée raffinée qui enchantera vos convives.

Les ingrédients nécessaires pour réaliser des blinis au saumon parfaits #

Dans la course aux préparatifs de Noël, il n’est pas toujours aisé de trouver du temps pour cuisiner. Heureusement, cette recette de blinis au saumon est rapide à préparer. Voici les ingrédients qu’il vous faudra :

200 g de farine

300 ml de lait tiède

2 œufs

1 sachet de levure chimique

sel et poivre

200 g de saumon fumé

fromage frais ou crème épaisse

Aneth fraîche (facultatif)

Caviar ou œufs de lump (facultatif)

Réalisation des blinis : les étapes clés #

Préparation de la pâte à blinis #

Tout d’abord, versez la farine dans un saladier puis ajoutez-y la levure. Incorporez ensuite le lait tiède tout en mélangeant avec un fouet. Séparez les blancs des jaunes d’œufs et ajoutez ces derniers à la préparation.

Assaisonnez à votre goût avec du sel et du poivre. Lorsque la pâte est lisse et homogène, montez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les délicatement dans la préparation.

Cuisson des blinis #

Dans une poêle antiadhésive préchauffée, versez de petites portions de pâte pour former vos blinis. Faites cuire sur un feu doux jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Une fois prêts, réservez-les dans une assiette couverte pour garder au chaud.

Mettre en valeur le saumon avec la garniture idéale #

Pour sublimer les saveurs du saumon, optez pour une garniture simple et savoureuse. Étalez une fine couche de fromage frais ou de crème épaisse sur chaque blini. Découpez ensuite des tranches fines de saumon fumé et déposez-les délicatement sur la garniture. Vous pouvez également parsemer quelques brins d’aneth fraîche pour une note aromatique et rafraîchissante.

Pour une touche de sophistication supplémentaire, disposez une petite noisette de caviar ou de œufs de lump sur chaque canapé.

Varier les plaisirs avec des idées alternatives #

Si vous souhaitez proposer une version encore plus festive de cette recette, laissez libre cours à votre imagination. Voici quelques idées de déclinaisons possibles :

Blinis au pain d’épices et saumon fumé #

Pour un mélange sucré-salé surprenant, incorporez des épices classiques de Noël (cannelle, gingembre…) dans la pâte à blinis.

Cuillères apéritives de saumon et crème d’aneth #

Des cuillères apéritives garnies de saumon fumé et d’une crème légère à base d’aneth ajoutent une touche élégante à vos préparations festives.

Conseils pour bien conserver vos blinis au saumon #

La recette terminée, il est essentiel de conserver vos blinis au saumon de manière adéquate. Si vous les servez rapidement, gardez-les à température ambiante sous film alimentaire ou dans un plat couvert.

Pour déguster vos blinis plus tard, placez-les au réfrigérateur sans attendre. N’oubliez pas de leur offrir une petite mise en beauté : réchauffez légèrement les blinis avant de servir et décorez-les selon vos envies.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez des bouchées raffinées pour un apéritif réussi. Vos convives n’en seront que ravis lors du repas de Noël 2023 ! Les blinis au saumon, une recette intemporelle qui régale les papilles depuis des générations.