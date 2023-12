Recette facile de verrines apéritives de Noël 2023 : l’élégance en bouchée

Quoi de mieux qu’une recette simple et élégante pour surprendre et ravir vos convives ? Découvrons ensemble, une proposition de bouchées qui ne manquera pas d’impressionner.

Pour réaliser ces délicieuses verrines apéritives de Noël, voici la liste des ingrédients nécessaires :

200g de courge butternut

150g de pois chiches

100g de fromage frais (type chèvre ou mascarpone)

Jus d’un citron vert

Quelques feuilles de coriandre fraîche

Sel et poivre

Huile d’olive

Préparation de la courge butternut #

Tout d’abord, préchauffez votre four à 180°C. Ensuite, épluchez la courge butternut et coupez-la en petits dés. Disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Arrosez légèrement d’huile d’olive et salez à votre convenance. Enfournez pendant 25 minutes afin que les dés soient tendres et dorés.

Préparation des pois chiches #

Pendant ce temps, rincez les pois chiches à l’eau froide. Dans un saladier, mélangez-les avec le jus de citron vert, une cuillère à soupe d’huile d’olive, du sel et du poivre. Laissez mariner pendant une quinzaine de minutes.

Montage des verrines apéritives de Noël #

Quand les dés de courge butternut sont cuits, laissez-les refroidir quelques instants. Puis, commencez le montage des verrines en répartissant une couche de courge au fond de chaque verre. Ajoutez ensuite une couche de fromage frais sur cette base colorée. Disposez par-dessus les pois chiches marinés et terminez avec quelques feuilles de coriandre fraîche pour la touche finale.

Variantes possibles #

Cette recette est modulable selon vos envies : vous pouvez remplacer la courge butternut par d’autres légumes, tels que la patate douce ou l’aubergine. De même, choisissez un fromage frais qui vous plaît et n’hésitez pas à varier les épices pour obtenir une explosion de saveurs !

Astuces pour réussir vos verrines apéritives de Noël #

Réalisez-en avance certains éléments #

Si vous préparez ces verrines apéritives de Noël plusieurs heures avant de les servir, vous gagnerez du temps le jour J. Cuisez la courge butternut et faites mariner les pois chiches à l’avance. Il ne vous restera alors plus qu’à monter vos verrines au dernier moment.

Choisissez des verrines appropriées #

Optez pour des petits verres transparents afin que les différentes couches soient bien visibles. De cette façon, vos invités seront immédiatement séduits par l’apparence élégante de ces verrines apéritives de Noël.

Mise en scène soignée #

Dressez vos verrines sur un joli plateau et ajoutez quelques décorations de Noël pour rendre leur présentation encore plus festive. Vous pouvez également utiliser un ruban assorti autour de chaque verrine, afin d’ajouter une touche personnelle.

À déguster sans modération #

Il ne vous reste plus qu’à savourer ces délicieuses verrines apéritives de Noël avec vos proches. Nul doute que vos convives seront charmés par cette recette aussi simple qu’élégante et raffinée. Alors n’hésitez pas et régalez-vous !