Recette facile de velouté de champignons de Noël 2023 : la magie de la saison

Cette recette simple et rapide ravira les papilles de vos convives.

Les ingrédients pour un velouté de champignons savoureux #

Il vous faudra d’abord réunir les ingrédients suivants :

500g de champignons de Paris ou sauvages (cèpes, girolles…)

50g de beurre

1 oignon

1 gousse d’ail

70cl de bouillon de volaille ou légumes

20cl de crème fraîche

Sel, poivre et noix de muscade râpée

Quelques brins de persil

Facultatif : quelques noisettes torréfiées

Ajustez les proportions selon le nombre de convives. Les champignons sauvages apporteront une saveur particulière à votre velouté, mais vous pouvez également utiliser des champignons de Paris pour obtenir un résultat tout aussi délicieux.

Préparation pas-à-pas du velouté de champignons #

Pour commencer, nettoyez soigneusement les champignons. N’utilisez pas trop d’eau lors de cette étape, car les champignons sont très absorbants. Il est préférable de les brosser ou d’utiliser un essuie-tout humide.

La cuisson des champignons #

Faites fondre le beurre dans une grande casserole à feu moyen. Ajoutez-y l’oignon et l’ail finement émincés, puis faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils soient translucides.

Ajoutez ensuite les champignons coupés en morceaux. Laissez cuire pendant 10 minutes en remuant régulièrement. Les champignons vont d’abord rendre leur eau avant de brunir légèrement.

L’ajout du bouillon #

Versez le bouillon de volaille ou de légumes dans la casserole avec les champignons. Portez le tout à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter 20 minutes à feu doux.

Mixage et assaisonnement #

Passez le mélange au mixeur plongeant pour obtenir une texture onctueuse et homogène. Incorporez ensuite la crème fraîche et mélangez bien le tout. Assaisonnez votre velouté de champignons avec du sel, du poivre et de la noix de muscade râpée selon vos goûts.

Dressage de l’assiette #

Servez le velouté de champignons chaud dans des bols ou des assiettes creuses. Parsemez chaque plat de persil haché et, si vous le souhaitez, de quelques noisettes torréfiées concassées. Ce dernier ajout apporte une touche croquante et festive à votre velouté.

Des variantes pour un velouté de champignons toujours plus gourmand #

N’hésitez pas à personnaliser votre recette en fonction des goûts et des envies de chacun.

Ajouter du fromage #

Pour les amateurs de fromage, ajoutez-y un peu de roquefort émietté ou de chèvre frais. Cela apportera du caractère à votre velouté au moment de servir.

Accompagner d’une tartine gourmande #

Servez votre velouté de champignons avec une tranche de pain grillée, tartinée de beurre aux herbes ou d’un délicieux mélange de chèvre frais et miel.

Jouer sur les textures #

Vous pouvez également varier les plaisirs en mixant certains champignons et en gardant d’autres morceaux entiers pour jouer sur les textures et les saveurs dans l’assiette.

En suivant ces conseils et astuces, vous serez prêt(e) à régaler vos convives avec cette délicieuse recette de velouté de champignons au réveillon 2023. Nul doute que ce plat simple et savoureux fera désormais partie de vos incontournables durant la période des fêtes de fin d’année.