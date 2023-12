Recette facile de tournedos Rossini de Noël 2023 : une symphonie de saveurs

Le tournedos Rossini de Noël est un plat mythique apprécié des gourmets. Il allie élégamment tendreté, saveurs et raffinement pour vous offrir une expérience gustative unique lors de vos repas festifs.

Suivez cette recette facile pour épater vos invités à votre table durant les fêtes.

Ingrédients nécessaires pour le tournedos Rossini de Noël #

Pour réussir ce plat savoureux, il faut vous munir des ingrédients suivants :

4 filets de bœuf (environ 150g chacun)

4 tranches de foie gras cru

4 tranches de pain de campagne légèrement grillées

200g de champignons de Paris émincés

50g de beurre

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

Préparation des différents éléments du tournedos Rossini de Noël #

Commencez par saisir les filets de bœuf sur chaque face dans une poêle chaude avec l’huile d’olive. Salez et poivrez généreusement, puis réservez les filets au chaud. Dans la même poêle, faites revenir les champignons de Paris avec le beurre jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Salez et poivrez, puis réservez-les également.

Cuisson du foie gras #

Dans une autre poêle bien chaude sans matière grasse, saisissez les tranches de foie gras 1 minute sur chaque face, afin d’obtenir une coloration légèrement dorée. Égouttez le foie gras sur du papier absorbant et réservez au chaud.

Montage et cuisson finale du tournedos Rossini de Noël #

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Placez une tranche de pain grillé sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Déposez dessus un filet de bœuf, une cuillerée de champignons émincés, puis terminez par une tranche de foie gras.

Enfournez les tournedos Rossini ainsi montés pendant 5 minutes, juste pour que le foie gras commence à fondre et nappe l’ensemble. Sortez du four avec précaution et servez immédiatement.

Accompagnement et vin pour sublimer le tournedos Rossini de Noël #

Pour mettre en valeur la richesse aromatique du tournedos Rossini de Noël, choisissez des accompagnements simples mais raffinés. Des pommes de terre rôties aux herbes ou une purée onctueuse seront parfaites pour savourer cette symphonie de saveurs.

Côté vin, privilégiez un vin rouge puissant et élégant, avec une belle trame tannique. Un Saint-Estèphe, un Pomerol ou encore un Margaux seront des choix judicieux pour magnifier votre plat.

Astuces pour parfaire le tournedos Rossini de Noël #

Afin que votre tournedos Rossini de Noël soit à la hauteur de vos attentes et épate vos convives, voici quelques astuces :

Assurez-vous que tous les ingrédients sont de qualité irréprochable, notamment le foie gras cru qui doit être bien ferme au toucher.

N’hésitez pas à ajuster le temps de cuisson au four selon l’épaisseur de vos filets de bœuf et la cuisson souhaitée (saignante, à point ou bien cuite).

Servez votre tournedos Rossini sur des assiettes préalablement chauffées pour garder le tout bien chaud et fondant jusqu’à la dégustation.

En suivant cette recette et nos conseils pratiques, nul doute que votre tournedos Rossini de Noël 2023 fera sensation lors de vos festivités. Bon appétit !