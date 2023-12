Recette facile de tarte aux noix de pécan de Noël 2023 : une symphonie croquante

Avec sa garniture sucrée et ses noix croquantes, la tarte aux noix de pécan est un incontournable des fêtes de fin d'année.

Découvrez notre recette facile pour réussir cette pâtisserie savoureuse en un clin d’œil !

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser cette délicieuse tarte aux noix de pécan, il vous faudra les ingrédients suivants :

– une pâte brisée prête à dérouler

– 225g de noix de pécan hachées grossièrement

– 4 œufs

– 250ml de sirop d’érable

– 150g de cassonade

– 60g de beurre fondu

– 1 cuillère à café d’extrait de vanille

– une pincée de sel

Astuces pour choisir vos ingrédients #

Choisissez des noix de pécan fraîches et non salées. Leur parfum sera plus intense dans votre tarte.

Orientez-vous vers un sirop d’érable pur et non aromatisé. Il ajoutera une note subtile et gourmande.

Préparation de la tarte aux noix de pécan #

Voici les étapes à suivre pour préparer cette recette festive :

Étape 1 : Préchauffage du four et préparation de la pâte #

Débutez en préchauffant votre four à 180°C. Déroulez ensuite la pâte brisée dans un moule à tarte beurré.

Piquez le fond avec une fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle durant la cuisson.

Étape 2 : Apprêt des noix de pécan #

Disposez ensuite les noix de pécan hachées sur le fond de pâte, de manière homogène.

Laissez-en quelques-unes de côté pour la décoration finale de votre tarte aux noix de pécan.

Étape 3 : Préparation de l’appareil #

Dans un saladier, battez légèrement les œufs. Ajoutez-y le sirop d’érable, la cassonade, le beurre fondu, l’extrait de vanille et une pincée de sel.

Mélangez bien ces ingrédients jusqu’à obtenir une préparation homogène et lisse.

Étape 4 : Assemblage et cuisson #

Versez délicatement la préparation sur les noix de pécan dans le moule à tarte. Disposez harmonieusement les noix de pécan restantes sur le dessus.

Enfournez pour environ 40 minutes, ou jusqu’à ce que l’appareil soit ferme et la pâte dorée.

Laissez refroidir votre tarte aux noix de pécan avant de la déguster, pour que les saveurs se mélangent bien entre elles.

Variantes et idées d’accompagnement #

Cette recette peut être adaptée selon vos goûts ou ce dont vous disposez chez vous. Voici quelques suggestions :

Variante au chocolat #

Pour une version encore plus gourmande, faites fondre 100g de chocolat noir et incorporez-le à l’appareil avant de le verser sur les noix de pécan. Succès garanti auprès des aficionados du chocolat !

Variante végétalienne #

Remplacez les œufs par un mélange de graines de chia et d’eau (similaire à celui utilisé pour réaliser un « chia egg »). Optez aussi pour une pâte brisée végétalienne et remplacez le beurre fondu par de la margarine sans lactose. Ainsi, tout le monde pourra savourer cette tarte aux noix de pécan, même ceux qui suivent un régime végétalien !

Servez votre tarte aux noix de pécan avec une boule de glace vanille ou une cuillère de crème fraîche épaisse légèrement fouettée.

Vous pouvez également accompagner cette tarte d’un thé de Noël, aux épices douces et réconfortantes, ou d’un verre de vin chaud épicé.

En choisissant cette recette de tarte aux noix de pécan, votre table de Noël 2023 s’enrichira d’une touche croquante et savoureuse. Facile à réaliser, elle apportera plaisir et convivialité à vos moments festifs. Alors, n’hésitez plus !