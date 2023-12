Recette facile de tarte aux cerises de Noël 2023 : une explosion de saveurs

Cette recette revient en force pour Noël 2023, avec une explosion de saveurs. Découvrez dans cet article, comment préparer simplement cette savoureuse pâtisserie.

Les ingrédients nécessaires à la réalisation #

Pour réussir votre tarte aux cerises de Noël 2023, il vous faut :

– Une pâte brisée ou sablée

– 500 g de cerises surgelées ou fraîches

– 120 g de sucre

– 20 cl de crème fraîche épaisse

– 2 œufs

– 30 g de farine

– 1 cuillère à café d’extrait de vanille

– Sucre glace pour saupoudrer (facultatif)

Préparation de la pâte et des cerises #

Tout d’abord, assurez-vous que votre pâte brisée ou sablée est bien froide. Pour les amateurs de fait-maison, confectionnez-la quelques heures avant utilisation et laissez reposer au réfrigérateur.

Préchauffage du four #

Chauffez votre four à 180 °C (thermostat 6). Pendant ce temps, étalez la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Garnissez-en un moule à tarte, puis piquez le fond avec une fourchette.

Préparation des cerises #

Lavez et équeutez les cerises fraîches, si c’est votre choix. Si vous utilisez des cerises surgelées, laissez-les décongeler préalablement. Récupérez ensuite leur jus, que vous ferez évaporer jusqu’à environ 10 cl.

Assemblage et cuisson de la tarte aux cerises #

Crème sucrée à base d’œufs #

Battez les œufs avec 80 g de sucre en poudre. Incorporez progressivement la crème épaisse, puis la farine tamisée et l’extrait de vanille.

Disposer les cerises et la crème sur la pâte #

Saupoudrez le fond de tarte avec les 40 g de sucre restants. Répartissez ensuite les cerises sur celui-ci. Versez alors la mixture obtenue de crème sucrée sur les cerises pour recouvrir toute la surface.

Cuisson et repos #

Mettez maintenant la tarte aux cerises au four pendant environ 40 minutes. Laissez refroidir sur une grille avant de saupoudrer de sucre glace, si désiré.

Astuce pour une tarte aux cerises encore plus gourmande #

Pour ajouter une touche supplémentaire de gourmandise à votre tarte aux cerises de Noël 2023, mettez quelques amandes effilées sur le dessus avant la cuisson ou incorporez-les dans la crème sucrée.

Variante : la tarte aux cerises givrées et au chocolat #

Envie d’une variante encore plus festive ? Transformez cette recette facile en tarte aux cerises givrées et chocolat. Saupoudrez de sucre glace avant de servir et râpez du chocolat noir par-dessus pour une explosion de saveurs à table. Une idée parfaite également pour les repas de fête !

Dégustation et accord #

Servez votre tarte aux cerises de Noël 2023 tiède avec une boule de glace vanille ou une crème anglaise maison. Vous pouvez également accompagner ce dessert d’un verre de vin rouge léger pour une expérience gustative inoubliable. Profitez de l’occasion pour créer des souvenirs conviviaux avec vos proches autour de cette délicieuse recette facile et savoureuse.