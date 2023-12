Recette facile de velouté de potimarron de Noël 2023 : la chaleur dans un bol

À propos de l’auteur, Huguette Larnaud

Je suis Huguette Larnaud, une grand-mère passionnée de cuisine traditionnelle. Ici, je partage mes recettes familiales, pleines de saveurs et de souvenirs. Rejoignez-moi pour découvrir des plats réconfortants et des astuces de cuisine transmises de génération en génération. Bonne visite et bon appétit !