Recette facile de dindon farci de Noël 2023 : une tradition savoureuse

La période des fêtes approche et il est temps de préparer le délicieux repas de Noël.

Cette année, optez pour la tradition avec une recette simple et gourmande : le dindon farci. Suivez nos conseils pour réussir ce plat incontournable.

Tout savoir sur le dindon farci pour Noël #

Le dindon farci est un classique des tables festives. C’est une recette généreuse qui réchauffe les cœurs. Provenant des traditions culinaires françaises, ce plat a conquis les grandes tablées du monde entier.

Choisir son dindon #

Première étape cruciale : le choix du dindon. Optez pour un dindon fermier frais plutôt que surgelé. Privilégiez la qualité à la quantité. Sélectionnez un dindon label rouge ou bio si possible. Un bon dindon doit être tendre et juteux !

À lire Recette facile de tournedos Rossini de Noël 2023 : une symphonie de saveurs

Astuce pour une cuisson parfaite #

La cuisson est l’étape clé pour garantir succès et saveurs au dindon farci. Pensez à beurrer généreusement votre dindon, à l’intérieur comme à l’extérieur. Déglacez régulièrement le plat avec du bouillon de volaille ou un vin blanc tel que le Sauternes. Cela contribuera à une cuisson homogène et évite un dindon trop sec.

La recette inratable de dindon farci pour Noël 2023 #

Pour réaliser cette succulente préparation, il faut :

1 dindon (5 kg environ) Sel et poivre du moulin 250 g de beurre doux 200 ml de bouillon de volaille ou de Sauternes

Et pour la farce :

500 g de chair à saucisse 150 g de pain rassis 20 cl de lait 2 œufs 80 g de noisettes concassées 80 g de raisins secs Herbes fraîches (persil, thym, romarin) Sel et poivre du moulin

: :Préparation de la farce : : #

Trempez le pain dans le lait. Dans un saladier, mélangez la chair à saucisse, les œufs, les noisettes et raisins. Ajoutez ensuite le pain égoutté et les herbes hachées finement. Salez, poivrez puis malaxez bien.

À lire Recette facile de tartelette aux poires de Noël 2023 : l’harmonie sucrée

: :Assemblage du dindon farci : : #

Appliquez généreusement du beurre à l’intérieur du dindon. Insérez la farce dans la cavité ventrale avec soin. Fermez à l’aide de ficelles alimentaires et ficelez les pattes et ailes près du corps.

: :Cuisson du dindon farci : : #

Préchauffer le four à 180°C, chaleur tournante. Disposer le dindon dans un grand plat allant au four. Tartinez généreusement de beurre puis salez et poivrez la volaille. Enfournez pour une cuisson de trois à quatre heures selon le poids du volatile.

Pensez à arroser régulièrement avec le bouillon ou Sauternes pour une viande moelleuse à souhait.

Variante : Dindon aux marrons et champignons #

Pour plus d’originalité, ajoutez des marrons et champignons à votre dindon farci. Pour cela, faites revenir 400g de champignons mélangés et 400g de marrons épluchés dans deux poêles différentes. Incorporez-les délicatement à la farce avant de fourrer le dindon.

À lire Recette facile de coquilles farcies de Noël 2023 : une entrée exquise

Le secret d’un dindon farci tendre et juteux #

Lorsque le dindon est cuit, laissez-le reposer hors du four pendant une vingtaine de minutes sous une feuille de papier aluminium. Cela permettra à la viande de se détendre et conservera son humidité pour un résultat optimal !

Astuces pour réussir l’accompagnement du dindon farci #

Le dindon farci s’accompagne très bien de légumes, purées, gratins ou pommes de terre. Pour une harmonie parfaite, optez pour des saveurs douces et automnales comme des courges rôties, une purée de céleri-rave ou encore un gratin dauphinois crémeux.

Réaliser une sauce gourmande #

Pendant la cuisson du dindon farci, les sucs se mélangent au bouillon de volaille ou au Sauternes. Une fois le dindon cuit, récupérez les jus rendus dans le plat puis dégraissez-les. Remettez les jus dans une poêle, faites réduire sur feu moyen en ajoutant 20 cl de bouillon si nécessaire ! Vous obtiendrez ainsi une sauce onctueuse à servir chaudement avec le dindon.

Dégustez votre dindon farci sans attendre ! #

Il est temps de passer à table ! Grâce à cette recette facile de dindon farci de Noël 2023, vous saurez réaliser un repas soigné et généreux pour vos convives. N’oubliez pas les autres traditions festives : foie gras, saumon fumé et bûche glacée pour clore en beauté. Joyeuses fêtes culinaires !

À lire Recette facile de filet mignon en croûte de Noël 2023 : élégance en plat principal