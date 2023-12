Recette facile de sapin de Noël en pain à l’ail de Noël 2023 : décoration comestible

Fêter Noël 2023 avec un sapin de Noël en pain à l'ail, c'est une idée originale et gourmande.

Cette recette simple est une décoration comestible qui sublimera votre table.

Ingrédients pour le sapin de Noël en pain à l’ail #

Pour préparer ce sapin, voici les ingrédients nécessaires :

– 500g de pâte à pizza

– 200g de beurre mou

– 4 gousses d’ail écrasées

– 1 bouquet de persil haché

– Sel et poivre.

À lire Recette facile de tournedos Rossini de Noël 2023 : une symphonie de saveurs

Préparation de la base du sapin de Noël en pain à l’ail #

Étape 1 : Préparer la pâte #

Dans un saladier, mélangez votre pâte à pizza et ajoutez 50g de beurre. Pétrissez bien jusqu’à obtenir une pâte souple.

Étape 2 : Former la structure du sapin #

Séparez la pâte en deux parties égales. Étalez chaque morceau séparément en formant un triangle isocèle. Ainsi, vous êtes sûr de pouvoir superposer les deux triangles pour réaliser votre sapin.

Posez ensuite les deux triangles l’un sur l’autre, en superposant leur base pour donner à votre sapin la forme souhaitée.

La garniture du sapin de Noël en pain à l’ail #

Étape 3 : Préparer la garniture #

Dans un autre saladier, mélangez les 150g de beurre restant avec l’ail écrasé et le persil haché. Salez et poivrez. Cette préparation viendra parfumer votre sapin de Noël en pain à l’ail.

À lire Recette facile de tartelette aux poires de Noël 2023 : l’harmonie sucrée

Étape 4 : Étaler la garniture sur la pâte #

Récupérez la moitié de la préparation à base d’ail et étalez-la sur le premier triangle que vous avez préparé. Veillez à respecter au moins 1 cm entre le bord de la pâte et la garniture pour éviter qu’elle ne déborde.

Une fois cette première couche ajoutée, superposez le deuxième triangle de pâte sur le premier.

Étape 5 : Poser la deuxième garniture #

Procédez ensuite de la même façon pour la seconde garniture en étalant uniformément le reste de la mixture ail-beurre sur le deuxième morceau de pâte.

N’oubliez pas de laisser au moins 1 cm de marge entre la garniture et le bord du sapin.

À lire Recette facile de coquilles farcies de Noël 2023 : une entrée exquise

Cuisson du sapin de Noël en pain à l’ail #

Préchauffez votre four à 190°C (375°F).

Étape 6 : Découper les branches du sapin #

Avant d’enfourner votre sapin de Noël en pain à l’ail, découpez des branches sur tout le pourtour du triangle. Ces branches doivent être assez larges pour qu’elles ne brûlent pas pendant la cuisson.

Étape 7 : Enfourner #

Mettez votre sapin dans un plat allant au four et enfournez-le. Laissez cuire pendant environ 20 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus soit bien doré et croustillant.

Pendant la cuisson, surveillez bien vos branches pour qu’elles ne brûlent pas.

À lire Recette facile de filet mignon en croûte de Noël 2023 : élégance en plat principal

Dégustation et service du sapin de Noël en pain à l’ail #

Une fois sorti du four, laissez refroidir légèrement votre sapin de Noël en pain à l’ail avant de le servir.

Sa décoration comestible fera sensation auprès de vos convives intrigués et la saveur gourmande de l’ail satisfera les amateurs de cette recette originale.

N’hésitez pas à doubler les ingrédients si vous avez beaucoup de convives, car le succès de ce sapin de Noël en pain à l’ail est garanti !

Célébrer Noël 2023 avec un sapin de Noël en pain à l’ail permettra non seulement d’apporter une touche originale à votre table, mais aussi de proposer un met savoureux pour accompagner vos plats.

À lire Recette facile de tarte aux noix de pécan de Noël 2023 : une symphonie croquante