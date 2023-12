Recette facile de panna cotta au coulis de framboises de Noël 2023 : un dessert italien

Vous cherchez un dessert délicieux et facile à préparer pour les fêtes de fin d'année ? La panna cotta au coulis de framboises est une excellente option pour régaler vos convives en cette période festive.

Découvrez comment réaliser cette recette qui marie à la perfection la douceur de la panna cotta et l’acidité des framboises.

Pourquoi choisir la panna cotta au coulis de framboises pour votre repas de Noël ? #

Originaire d’Italie, la panna cotta est un dessert simple et léger. Elle séduit par sa texture crémeuse et son goût frais. Le coulis de framboises apporte une touche fruitée et acidulée. Vous saurez séduire les papilles de vos proches avec ce dessert gourmand parfait pour clôturer le repas de Noël 2023.

Préparer la base de panna cotta #

Commencez par rassembler les ingrédients nécessaires :

– 500 ml de crème liquide

– 100 g de sucre

– 3 feuilles de gélatine

– 1 gousse de vanille ou 1 cuillère à café d’extrait de vanille

Trempage des feuilles de gélatine #

Plongez les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide pendant environ 10 minutes. Elles vont ramollir et seront plus faciles à dissoudre dans la préparation chaude.

Chauffage de la crème et du sucre #

Faites chauffer doucement la crème liquide avec le sucre dans une casserole. Remuez régulièrement pour éviter que le mélange n’accroche au fond. Si vous utilisez une gousse de vanille, grattez les grains et ajoutez-les à la crème. Laissez mijoter pendant quelques minutes.

Ajout de la gélatine et moulage #

Essorez bien les feuilles de gélatine entre vos mains. Incorporez-les délicatement à la crème chaude tout en continuant de remuer. Répartissez ensuite la préparation dans des verrines ou des ramequins individuels. Laissez refroidir à température ambiante puis placez au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, de préférence une nuit entière.

Réaliser le coulis de framboises #

Pour réaliser le coulis de framboises, voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

– 250 g de framboises (fraîches ou surgelées)

– 50 g de sucre

– Le jus d’un demi-citron

Mixage des framboises #

Mixez les framboises préalablement lavées avec le sucre et le jus de citron jusqu’à l’obtention d’une purée lisse et homogène. Si vous disposez de framboises surgelées, laissez-les décongeler avant de procéder au mixage.

Filtrage et conservation #

Pour un coulis encore plus lisse, passez-le éventuellement à travers une passoire ou un chinois pour ôter les pépins. Conservez votre coulis au réfrigérateur jusqu’au moment du dressage des panna cotta.

Assemblage final : la panna cotta au coulis de framboises #

Lorsque les panna cotta sont bien prises, il ne reste plus qu’à finaliser le dessert en ajoutant le coulis gourmand.

Nappage des panna cotta avec le coulis #

Récupérez vos verrines ou ramequins individuels contenant les panna cotta. Versez une généreuse cuillerée de coulis sur chacune d’entre elles. Lissez le coulis avec le dos d’une cuillère pour un rendu harmonieux.

Décoration finale #

Afin d’apporter une touche festive, terminez en disposant quelques framboises entières sur le dessus du coulis. Vous pouvez également parsemer le tout de copeaux de chocolat blanc. Et voilà, vos panna cotta au coulis de framboises sont prêtes à être dégustées !

Testez cette recette facile de panna cotta au coulis de framboises pour Noël 2023. Ce dessert italien ravira à coup sûr tous vos convives grâce à sa simplicité, son goût frais et sa présentation soignée.

