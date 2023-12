Recette facile de mousse au chocolat blanc de Noël 2023 : la délicatesse en dessert

Cette douceur sucrée ravira les papilles des petits et grands gourmands.

Les ingrédients nécessaires pour réaliser une mousse au chocolat blanc #

Avant de commencer, rassemblez les ingrédients suivants :

– 200g de chocolat blanc (privilégiez une tablette de qualité pour un meilleur goût)

– 20cl de crème liquide entière froide

– 3 feuilles de gélatine

– Un peu de sucre glace (facultatif, selon vos goûts)

La méthode pas à pas pour un dessert réussi #

Préparation de la gélatine #

Commencez par placer les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide pendant environ 10 minutes. Elles vont ramollir et s’imbiber d’eau pour être prêtes à l’utilisation.

Faire fondre le chocolat blanc #

Pendant ce temps, cassez la tablette de chocolat blanc en morceaux. Faites-les fondre au bain-marie ou au micro-ondes, en remuant régulièrement pour obtenir une texture bien lisse et homogène sans grumeaux.

Monter la crème en chantilly #

Versez la crème liquide entière froide dans un saladier. À l’aide d’un batteur électrique, fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle devienne légère et aérée comme une chantilly. Vous pouvez ajouter un peu de sucre glace si vous le souhaitez.

Incorporer la gélatine au chocolat blanc fondu #

Une fois les feuilles de gélatine ramollies, essorez-les en les pressant entre vos mains pour ôter l’excédent d’eau. Incorporez-les ensuite dans le chocolat blanc fondu encore chaud : elles vont fondre rapidement et permettront à votre mousse au chocolat blanc de mieux se tenir une fois refroidie.

Mélanger le tout pour obtenir une mousse onctueuse #

Enfin, incorporez délicatement le chocolat blanc fondu et gélatiné à la crème chantilly avec une spatule en silicone. Effectuez des mouvements circulaires et légers pour ne pas casser la texture aérienne de la chantilly. Continuez jusqu’à ce que les deux mélanges soient homogènes et que vous obteniez une mousse au chocolat blanc bien lisse et crémeuse.

Laisser reposer avant de servir cette délicatesse en dessert #

Versez votre mousse au chocolat blanc dans des verrines ou des ramequins individuels. Laissez-les ensuite reposer pendant au moins 4 heures au réfrigérateur. Ce temps de repos est nécessaire pour que la gélatine fasse effet et que votre mousse prenne bien.

Pour encore plus de gourmandise, vous pouvez ajouter quelques copeaux de chocolat ou des fruits frais sur le dessus de votre mousse au chocolat blanc avant de la déguster. Une fois le temps de repos écoulé, sortez vos verrines du réfrigérateur et servez-les aussitôt. Votre dessert de Noël 2023 est prêt à être savouré !