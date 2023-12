Bredele d’Alsace secrets : 3 recettes faciles pour surprendre sa famille à Noël

L’hiver approche et avec lui, la saison des fêtes, le bredele également. Les bredele d’Alsace sont les stars incontournables de la région durant cette période. Voici trois recettes faciles et originales pour épater vos proches lors des réunions familiales.

Les Schwowebredele : le bredele à la cannelle #

Venant tout droit d’Allemagne, les schwowebredele aussi appelés « sablés souabes » figurent parmi les plus célèbres et les plus simples à réaliser. Pour ce faire, voici les ingrédients nécessaires :

– 500g de farine

– 250g de sucre roux en poudre

– 120g de poudre d’amandes

– 250g de beurre ramolli

– 1 cuillère à café de cannelle moulue

– 2 œufs + 1 jaune

– 2 cuillères à soupe de lait

Tout d’abord, mélangez le beurre ramolli, le sucre, la cannelle, les deux œufs et la poudre d’amandes jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Étalez ensuite la pâte sur une épaisseur d’environ un demi-centimètre avant de découper de petites formes à l’aide d’emporte-pièces.

Disposez les sablés obtenus sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, badigeonnez-les d’un mélange de jaune d’œuf et de lait et enfournez à 180°C pendant une dizaine de minutes.

Les Kipferle : des croissants aux noisettes #

Pour cette deuxième recette, les kipferle sauront éveiller des souvenirs d’enfance et ravir petits et grands. Voici les ingrédients à utiliser :

– 300g de farine

– 125g de beurre ramolli

– 50g de poudre de noisettes

– 1 œuf

– 4 cuillères à soupe de sucre en poudre

– 250g de sucre glace

Commencez par mélanger ensemble la farine et la poudre de noisettes avant d’y incorporer le beurre ramolli et le sucre. Malaxez jusqu’à l’obtention d’une pâte sableuse puis formez des croissants ou d’autres formes selon vos préférences. Disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfournez à 180°C pendant environ 12 minutes.

Les Linzerbredele : des sablés fourrés à la confiture #

Terminons avec les linzerbredele, ces délicieux sablés fourrés à la confiture qui semblent compliqués mais ne le sont pas tant que ça. Voici les ingrédients nécessaires pour réussir cette recette :

– 500g de farine

– 250g de beurre

– 2 cuillères à café de levure chimique

– 2 œufs

– 150g de sucre

– 1 cuillère à soupe de cannelle moulue

– Confiture de votre choix

Dans un premier temps, tamisez la farine et la levure dans un saladier puis ajoutez-y le sucre, la cannelle et les œufs. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte bien lisse. Étalez-la ensuite en une fine couche avant de découper des formes à l’aide d’emporte-pièces et d’y creuser un petit trou au centre pour y déposer la confiture.

Disposez vos sablés ainsi garnis sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfournez à 180°C pendant environ 12 minutes. Avec ces trois recettes simples et originales de bredele d’Alsace, vous êtes maintenant prêt(e) à surprendre et régaler toute la famille lors des festivités de fin d’année !