Aliments et DMLA, une relation sous la loupe, certains peuvent protéger la vue

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie qui touche près de 30% des personnes âgées de plus de 75 ans. Toutefois, il existe plusieurs façons de protéger et d’améliorer notre vision grâce à une alimentation équilibrée riche en antioxydants, vitamines et minéraux essentiels.

Dans cet article, nous explorerons les conseils nutritionnels du Dr Ananth Sastry, médecin américain spécialiste de la question.

Le rôle des caroténoïdes et des antioxydants dans la prévention de la DMLA #

Les caroténoïdes sont des pigments naturels présents dans certains fruits et légumes colorés qui aident à protéger nos yeux des radicaux libres, substances nocives pour les cellules saines de l’organisme.

Une étude de l’Inserm réalisée en 2021 montre qu’une concentration élevée de caroténoïdes, notamment de lutéine et zéaxanthine, dans le sang réduit de 37% les risques de développer une DMLA avancée.

Les antioxydants, quant à eux, ont la capacité de neutraliser ces molécules instables que sont les radicaux libres, limitant ainsi les dommages qu’ils peuvent causer sur nos cellules, y compris celles de nos yeux. Les vitamines A, C et E ont également des propriétés antioxydantes et contribuent au maintien d’une bonne vision.

Les légumes à feuilles vertes : des alliés précieux contre la DMLA #

Selon le Dr Ananth Sastry, les légumes à feuilles vertes sont particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de DMLA. Ces légumes, tels que les épinards, les choux ou les kale, sont riches en et vitamines A, C et E ainsi qu’en lutéine et zéaxanthine, capables de lutter efficacement contre les radicaux libres et de protéger nos yeux. Ils doivent donc être priorisés dans notre alimentation quotidienne.

Il est recommandé de consommer régulièrement des légumes à feuilles vertes pour garantir un apport optimal en ces nutriments essentiels qui préservent notre santé visuelle.

L’importance des fruits et des poissons gras pour préserver notre vue #

Outre les légumes à feuilles vertes, d’autres aliments comme les agrumes et les poissons gras peuvent également aider à prévenir la DMLA.

Riches en vitamine C, les agrumes tels que les oranges, citrons ou pamplemousses sont de véritables boucliers contre les dommages cellulaires causées par les radicaux libres, notamment au niveau de nos yeux.

Les poissons gras comme le hareng, le thon rouge ou le maquereau sont quant à eux une excellente source d’acides gras oméga-3. Ces acides gras ont des propriétés anti-inflammatoires et participent activement à la protection de notre rétine.

Choisir les bons aliments pour protéger sa vue et sa santé générale #

En plus de privilégier une alimentation riche en antioxydants, vitamines et oméga-3, il est essentiel d’éviter les aliments ultra-transformés qui peuvent avoir des effets pro-inflammatoires et favoriser la production de radicaux libres.

Le Dr Ananth Sastry conseille d’éviter ce type d’aliments pour protéger notre vision et préserver notre santé globale.

Conclusion : misez sur les aliments protecteurs pour lutter contre la DMLA #

En somme, une alimentation équilibrée et variée basée sur les recommandations du Dr Ananth Sastry peut contribuer à améliorer ou maintenir notre qualité de vie en renforçant nos défenses naturelles contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Les légumes à feuilles vertes, les agrumes et les poissons gras sont autant d’aliments bénéfiques qui méritent d’avoir une place de choix dans notre assiette quotidienne.

Ainsi, pour protéger votre vue et lutter contre la DMLA, adoptez un régime alimentaire adéquat en misant sur les aliments riches en antioxydants, caroténoïdes et oméga-3.

