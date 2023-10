Matcha et bien-être : est-ce véritablement bénéfique pour notre santé?

Dans les dernières années, la poudre verte de matcha a connu une popularité croissante, se retrouvant partout : dans les lattes, les smoothies, les desserts et même les sodas. Bien que provenant de la même plante que les autres thés verts contenant de la caféine, le matcha est cultivé différemment.

Protégée de la lumière excessive, la plante de thé produit davantage d’acides aminés et de composés bioactifs, tels que la chlorophylle et la théanine. Lorsque les feuilles sont récoltées, elles sont moulues en une fine poudre, contrairement aux autres feuilles de thé vert qui sont infusées dans de l’eau chaude.

Les bienfaits potentiels du matcha #

Le matcha est beaucoup plus concentré car il est fabriqué à partir des feuilles entières dûes au processus de broyage, explique Frank Hu, professeur de nutrition à l’Université Harvard. Le matcha peut également être trouvé dans de nombreux autres aliments tels que les noix, les légumes verts, les graines, le yaourt ou le poisson. La théanine, un acide aminé unique présent dans le thé vert, est un autre composant du matcha que les experts considèrent comme potentiellement bénéfique.

Cependant, malgré sa popularité et ses ingrédients, les effets positifs du matcha sur la santé n’ont pas encore été prouvés.

Ce n’est pas le cas pour le thé vert. « Le thé vert a été largement étudié et les données générales indiquent que c’est une boisson saine », déclare le professeur Hu, continuant : « nous n’avons pas de preuves similaires pour le matcha, mais étant donné qu’il contient les mêmes ingrédients à des concentrations beaucoup plus élevées, nous pouvons supposer qu’il offre des avantages similaires. »

La prudence est de mise avec le matcha #

Cependant, il faut rester prudent quant à la consommation de matcha, surtout si vous souffrez déjà de certaines conditions médicales.

Jamie Alan, professeur de pharmacologie à l’Université du Michigan, note :

« Si vous avez de l’arythmie ou souffrez d’une maladie cardiaque, le matcha pourrait être nocif pour vous« .

De plus, selon le Professeur Hu, le matcha peut être un complément sain à votre alimentation si vous faites attention à la quantité de sucre que vous consommez avec elle : « Parfois, la quantité de sucre ou de crème ajoutée à la boisson est si importante qu’elle annule les bienfaits. »

Le matcha ne compense pas un mode de vie malsain #

Il est également essentiel de garder à l’esprit que le matcha ne contrebalancera pas les effets néfastes d’un mode de vie malsain. Si vous mangez beaucoup de malbouffe ou fumez régulièrement, ne vous attendez pas à ce que le matcha compense les effets nocifs de ces pratiques. Au lieu de cela, il serait préférable d’adopter un mode de vie plus sain et équilibré en optant pour une alimentation variée et en faisant de l’exercice régulièrement.

En somme, avons-nous des preuves suffisantes pour dire que le matcha est vraiment bénéfique pour notre santé ? Le professeur Hu affirme qu’il existe des preuves solides concernant les bienfaits de la caféine sur la santé, notamment pour les fonctions cognitives et le métabolisme. Cependant, lorsque nous parlons spécifiquement du matcha, les données sont encore insuffisantes.

Il semble donc préférable de le consommer avec modération et de faire attention aux autres ingrédients avec lesquels il est associé, comme le sucre ou la crème. Les amateurs de matcha devraient également être conscients des effets secondaires potentiels et éviter d’en consommer s’ils souffrent déjà de certaines conditions médicales.

Ainsi, il est important d’avoir une approche équilibrée et réaliste lorsqu’il s’agit d’intégrer le matcha dans votre alimentation et de ne pas accorder trop de crédit à ses allégations potentiellement surestimées en termes de bienfaits pour la santé.