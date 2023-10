Le pain en boulangerie va connaître du changement, dès octobre, suite à une nouvelle obligation

Dès le 1er octobre, le pain que vous achetez chez votre boulanger connaîtra une petite transformation.

En effet, la France s’est engagée à réduire la consommation de sel de ses citoyens de 25% d’ici 2025.

Il ne s’agit pas d’une mince affaire, surtout lorsque l’on considère que le sel est omniprésent dans notre alimentation quotidienne, du petit-déjeuner au dîner.

Bien qu’il soit délicieux, le sel peut être nuisible à la santé lorsqu’il est consommé en excès.

Sur ce point, les études scientifiques sont unanimes : une consommation excessive de sel augmente les risques d’infarctus, favorise les maladies cardiovasculaires et peut même entraîner une tension artérielle élevée. Selon les chiffres de la Fédération des entreprises de boulangerie pâtisserie, environ 320 baguettes sont consommées chaque seconde en France.

Cela fait du pain une source importante de sel dans notre alimentation, d’où la nécessité de réduire sa teneur pour préserver la santé de chacun.

Changement de recette pour les baguettes #

L’élément clé de cette nouvelle recette de pain est la réduction de la teneur en sel. Il ne s’agit pas d’un changement à prendre à la légère, car il a des implications non seulement sur le goût, mais aussi sur la santé. Les baguettes, qui contenaient auparavant 1,5 gramme de sel pour 100 grammes de pain, verront cette quantité réduite à 1,4 gramme.

Cela peut sembler minime, mais à l’échelle nationale, cela représente une réduction significative de la consommation de sel.

Leur teneur en sel sera donc ramenée à 1,3 gramme pour 100 grammes de pain. La diminution de la teneur en sel dans le pain est une nouvelle qui suscite des réactions variées chez les consommateurs. Si certains voient cette initiative pour la santé publique d’un bon œil, d’autres s’inquiètent de l’impact sur le goût de leur baguette quotidienne.

Compenser la réduction de sel sans sacrifier le goût #

La bonne nouvelle, c’est que ce changement de goût ne devrait pas être drastique. Les boulangers ont accès à des solutions efficaces pour maintenir le goût, comme l’utilisation de levains actifs. Ces levains ajoutent une complexité aromatique au pain qui peut compenser la réduction du sel. Ils peuvent enrichir le profil aromatique du pain en ajoutant des notes qui vont au-delà de la simple saveur salée. Ils peuvent également améliorer la texture du pain, contribuant ainsi à une expérience gustative plus complète.

Adaptation et innovation au service de la santé #

Certains boulangers n’hésitent pas à innover en utilisant des sels moins concentrés provenant de différentes sources. Par exemple, l’utilisation de sel marin ou de sels minéraux extraits directement du sol peut également contribuer à une expérience gustative différente et plus saine.

Il est important de préciser que cette transition vers une teneur réduite en sel dans le pain ne se fera pas du jour au lendemain. Les boulangers devront s’adapter progressivement à ces nouvelles normes, tout en préservant la qualité et la saveur qui font le renom du pain français.

L’éducation du consommateur : un enjeu majeur #

Afin d’accélérer cette tendance et d’aider les Français à prendre conscience de l’importance d’une consommation modérée de sel, il est essentiel d’informer et d’éduquer les consommateurs. C’est notamment grâce aux actions de sensibilisation menées sur les réseaux sociaux, dans les médias et même auprès des écoles que les habitudes alimentaires pourront évoluer.

Les professionnels de la santé peuvent également jouer un rôle clé en conseillant leurs patients sur les quantités de sel nécessaires à leur bien-être, ainsi que sur les alternatives saines qu’ils peuvent intégrer à leur régime alimentaire.

En conclusion, la réduction de la teneur en sel dans le pain en boulangerie dès octobre constitue un premier pas significatif pour préserver la santé des citoyens français sans sacrifier le goût. Adaptation et innovation seront les maîtres mots pour les boulangers afin de répondre aux nouvelles exigences tout en préservant la qualité et la saveur de nos baguettes.

