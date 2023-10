Pour des aliments sains, une méthode efficace de nettoyage des fruits

Au fil des années, il a toujours été recommandé de bien rincer les fruits et légumes frais avec de l’eau avant de les consommer. Ceci est important pour minimiser la présence de résidus indésirables et de germes à leur surface. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment et pourquoi laver vos fruits et légumes de manière optimale.

Pourquoi faut-il laver les produits frais ? #

L’article souligne que, pandémie ou pas, bien laver ses fruits et légumes reste une bonne habitude afin de réduire le risque d’ingérer des substances dangereuses et potentiellement nocives pour notre santé.

Les meilleures méthodes pour nettoyer les fruits et légumes #

Même si rincer les aliments à l’eau fraiche est depuis longtemps la méthode traditionnelle de préparation des fruits et légumes avant la consommation, la crise sanitaire actuelle pousse beaucoup de gens à se demander si cela suffit pour vraiment assainir ces produits. Des études ont montré que l’utilisation de certaines substances comme le jus de citron, le vinaigre ou encore les produits commerciaux « spécial fruits et légumes » ne sont pas plus efficaces que l’eau du robinet pour nettoyer ces denrées et peuvent même laisser des dépôts supplémentaires sur nos aliments. De plus engager des mesures plus agressives telles que l’utilisation de savon peut poser des risques sanitaires supplémentaires et sont donc à proscrire. La recherche suggère toutefois que l’eau électrolysée neutre ou un bain de bicarbonate de soude peuvent être encore plus efficaces, mais dans la plupart des cas, l’eau fraiche du robinet reste suffisante.

Comment bien laver fruits et légumes avec de l’eau ? #

Commencez par vous laver les mains correctement avec du savon avant de manipuler vos fruits et légumes. Une fois ces précautions prises, voici quelques conseils pour assurer une meilleure hygiène et sécurité alimentaire :

Fruits à peau ferme #

Pour les fruits à peau dure tels que les pommes, les poires ou encore les agrumes ainsi que pour les légumes racines comme les carottes, les navets et les pommes de terre, il est conseillé d’utiliser une brosse douce pour retirer les résidus présents dans les pores de la peau.

Les légumes verts à feuille (épinards, salades), les choux (choux de Bruxelles) ou encore les poireaux devront d’abord voir leur couche externe retirée puis être immergés dans un récipient rempli d’eau fraiche, agités pour déloger les saletés, égouttés et rincés sous un jet d’eau froide.

Produits délicats #

Certaines denrées telles que les baies, les champignons et autres produits fragiles peuvent se nettoyer sous un jet d’eau régulier, en effectuant de légères frictions avec les doigts pour enlever toute trace de saleté.

Pour conclure, le nettoyage des fruits et légumes constitue une étape cruciale pour assurer une consommation saine. En suivant ces quelques conseils simples, vous minimiserez la quantité de bactéries ou de substances indésirables présentes sur vos produits frais. N’oubliez pas que l’eau fraiche du robinet reste généralement suffisante pour bien assainir vos aliments et garantir leur sécurité au moment de leur consommation.