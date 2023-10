Dans la quête d’un teint jeune, voici quatre gestes beauté naturels à adopter

Pour préserver la jeunesse de votre peau, il est essentiel de bien nettoyer votre visage. Optez par exemple pour le savon d’Alep, hypoallergénique et très doux. En cas d’eau trop dure, pensez à l’eau thermale en brumisateur. Les mousses nettoyantes sont également une bonne alternative. Elles ont une texture délicate et légère, parfaites pour les peaux sensibles.

Astuces pour le nettoyage du visage : #

Utilisez le concombre, aux remarquables vertus hydratantes et bénéficiez des vitamines B9 et C qu’il contient. Essayez aussi l’eau micellaire, idéale pour les peaux mixtes ou peu maquillées, elle capture impuretés et sébum grâce aux micelles.

Deuxième étape : Hydratez votre peau correctement #

Maintenant que votre visage est impeccablement propre,il est prêt à recevoir vos soins. Buvez chaque jour suffisamment d’eau (entre 1 et 2 litres), alternez entre eau, tisanes et thé pour aider à garder une bonne hydratation de l’épiderme.

Un meilleurs alliés hydratation : la crème composée d’eau florale de Rose de Damas, huile végétale d’abricot, huile végétale de pépins de raisin et vitaminées E et A. Ces produits contribuent à lutter contre le temps, hydrater, purifier, nourrir et soulager tous types de peau.

Comment appliquer votre soin hydratant : #

Avec des mains propres, massez doucement votre visage du centre vers l’extérieur en effectuant de petits mouvements circulaires, tout en évitant la zone des yeux.

Troisième étape : Prenez le temps de vous chouchouter #

Il est inévitable que les rides et ridules apparaissent avec le temps, elles témoignent souvent de nos expressions faciales d’envie. Privilégiez alors un rituel beauté avec des suppléments naturels comme les masques à base de concombre, avocat ou œuf pour revitaliser et apaiser votre peau.

Avant d’appliquer un masque, placez une serviette humide et chaude sur votre visage pendant quelques minutes pour renforcer ses effets bénéfiques.

Quatrième étape : Luttez efficacement contre les rides #

Il est important de choisir un soin anti-rides adapté à vos besoins lorsque votre peau perd en élasticité. Pour cela, optez pour des traitements stimulant la régénération de l’épiderme.

Pour les peaux matures : intégrez un sérum dans votre routine beauté, aux textures légères et absorbantes. Ce dernier régénère les cellules, stimule la micro-circulation cutanée et revitalise l’épiderme, luttant ainsi contre le vieillissement cutané.

Astuces pour appliquer votre sérum : #

Déposez une ou deux gouttes de produit sur le bout des doigts et répartissez-le uniformément sur votre visage.

En adoptant ces quatre étapes beauté naturelles, vous prendrez soin de votre peau jour après jour, lui offrant un teint jeune et éclatant.

