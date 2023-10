Maquillage d’automne 2023 : le fard idéal selon la teinte de vos yeux dévoilé #

Découvrez comment choisir le meilleur fard à paupières selon la couleur de vos yeux et sublimez votre regard en cette saison automnale !

Le choix crucial de la couleur du fard à paupières #

Le fard à paupières est un produit de maquillage qui met considérablement en valeur le regard. En effet, c’est souvent l’une des premières choses que l’on remarque sur le visage d’une femme maquillée. Comme vous pouvez vous en douter, il est important de savoir bien l’appliquer et de choisir la bonne couleur ! Avec le fard à paupières, les possibilités sont nombreuses. Certaines préfèrent l’appliquer discrètement, tandis que d’autres optent pour l’extravagance. Cependant, il faut noter que choisir la mauvaise couleur peut immédiatement gâcher votre maquillage ! Ne pas savoir comment sélectionner la bonne teinte de fard à paupières peut ainsi entraîner un résultat désastreux.

Trouver l’harmonie avec la roue chromatique #

Mais alors, comment choisir le meilleur fard à paupières en fonction de la couleur de vos yeux ? La recherche d’harmonie s’applique tout aussi bien lorsqu’il s’agit de trouver le bon fard à paupières. Si vos yeux sont bleus, optez pour un fard à paupières dans les tons jaunes. Vous pouvez donc choisir l’or, le jaune canari et bien d’autres nuances. Si vous avez des yeux verts, n’hésitez pas à vous orienter vers le rouge ou ses déclinaisons. Quant aux yeux marron, préférez un fard à paupières bleu. Comme vous l’aurez compris, la roue chromatique est particulièrement utile dans le domaine du maquillage ! Bien sûr, il existe des couleurs qui peuvent s’harmoniser même si elles ne sont pas opposées sur la roue chromatique. Cependant, utiliser cette dernière permet de s’assurer de ne pas commettre d’erreur. N’hésitez donc pas à vous y référer lorsque vous appliquez votre fard à paupières.

Maitriser l’application du fard à paupières #

De nombreuses femmes hésitent à se servir de fards à paupières car elles pensent que c’est trop voyant et craignent de mal l’appliquer. Pourtant, en choisissant la bonne couleur et en travaillant bien l’application, vous obtiendrez un résultat sublime et harmonieux qui mettra parfaitement en valeur votre regard.

Optimiser le rendu selon la forme de vos yeux #

Au-delà de la couleur, il est également capital de tenir compte de la forme de vos yeux lors de l’application du fard à paupières. Par exemple, si vous avez des yeux en amande, n’hésitez pas à travailler le creux de la paupière pour leur donner encore plus de profondeur. Si vos yeux sont plutôt ronds, optez pour un dégradé de couleurs sur toute la paupière mobile afin d’affiner et d’allonger votre regard. Enfin, si vous avez des yeux tombants, essayez d’appliquer un fard plus foncé dans le coin externe de l’œil pour lui donner une apparence plus éveillée.

Tendances automne 2023 : les nuances à privilégier cette saison #

Cette saison automnale 2023 s’annonce comme une période propice aux expérimentations maquillage, notamment en matière de fards à paupières. Parmi les tendances fortes du moment, notons les fards terreux et chauds pour les yeux bleus, les tons prunes et cuivrés pour les yeux verts, ainsi que les nuances de bleu métallique ou violet pour les yeux marron. Bien entendu, l’essentiel est avant tout de se sentir bien dans son maquillage et de respecter l’harmonie avec la couleur de ses yeux. Osez donc jouer avec les différentes teintes et textures pour trouver le fard à paupières idéal qui saura mettre en valeur votre regard cet automne !