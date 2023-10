Pour un ventre plat, ces 7 exercices se révèlent incontournables

Les 7 exercices indispensables pour obtenir un ventre plat #

Pour y parvenir, il est essentiel d’adopter un mode de vie sain et équilibré, qui passe par une pratique régulière d’exercices physiques ciblés et par une alimentation adaptée. Voici les sept exercices à inclure dans votre routine sportive pour espérer avoir enfin un ventre plat.

Le crunch : le grand classique des abdos #

Le crunch est l’exercice de base pour travailler vos abdominaux. Il se réalise allongé au sol sur un tapis, les mains derrière la tête, les jambes fléchies et les pieds au sol. Le mouvement consiste à décoller légèrement le haut du dos du sol tout en contractant les abdos. Plusieurs variantes existent, comme le crunch oblique, le crunch inversé ou encore le crunch lesté, qui permettra d’augmenter la difficulté et la sollicitation musculaire.

Gainage : l’exercice incontournable #

Le gainage est assurément l’un des exercices les plus efficaces pour renforcer les muscles profonds de la sangle abdominale, notamment le transverse. Il se réalise en position allongée sur le ventre, en prenant appui sur les avant-bras et les pointes des pieds. La position doit être maintenue entre 30 et 60 secondes, durant trois séries, trois fois par semaine. Pour varier les plaisirs et intensifier l’effort, n’hésitez pas à tester la planche commando, le bridge ou encore la planche latérale sur le coude.

Sauter à la corde #

Autre exercice phare de votre routine sportive dédiée au ventre plat : le saut à la corde. Ce mouvement engage tout le corps (abdominaux, fessiers, bras…) et permet une dépense calorique significative. Une simple séance de 5 à 10 minutes, à effectuer trois fois par semaine, peut vous aider à brûler des calories et réduire la masse grasse de votre abdomen. Il s’agit d’un entraînement fractionné idéal pour accélérer votre métabolisme et faciliter la perte de poids.

CrossFit : une alternative efficace #

Le CrossFit est un mélange de disciplines sportives qui sollicitent l’ensemble des muscles du corps. Un programme type comprendra un échauffement articulaire, enchainé avec des exercices polyarticulaires tels que squats, lunges ou burpees. Par la suite, travaillez vos abdominaux avec des push-ups, des gainages dynamiques et des presses militaires avec haltères. Terminez votre séance avec 10 minutes de vélo elliptique, de rameur ou de course à pied. Cette méthode globale vous permettra de brûler des calories, renforcer l’ensemble de votre musculature et ainsi favoriser l’apparition d’un ventre plat.

Pédaler pour maigrir #

Le vélo est également un excellent moyen de perdre du poids et de la graisse abdominale. Pensez à adapter votre selle, à maintenir le dos droit et à contracter vos abdos tout au long de l’effort. Se rendre au travail à vélo est une bonne manière d’augmenter vos dépenses énergétiques quotidiennes, tout comme la marche.

Quelques conseils supplémentaires #

En complément de ces exercices, il est conseillé d’adopter le N.E.A.T (Non-exercise activity thermogenesis). Par exemple, pratiquer des exercices aquatiques permettra de renforcer les muscles du dos et de l’abdomen sans chocs pour les articulations. N’oubliez pas non plus d’associer ces efforts sportifs à une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines.

Pour chaque exercice mentionné, réalisez 4 séries de 15 répétitions, 2 à 3 fois par semaine. Vous devriez rapidement ressentir les effets positifs sur votre silhouette. Alors qu’attendez-vous ? Lancez-vous dès maintenant pour obtenir un ventre plat grâce aux 7 exercices indispensables détaillés dans cet article !