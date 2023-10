Exercices de renforcement, les plus probants ciblent le bas ventre

À partir de la quarantaine, la répartition des graisses change progressivement chez les femmes. Les graisses ont tendance à se loger davantage sur le ventre et moins au niveau des hanches et des cuisses.

Comment obtenir un ventre plus plat après 45 ans ? #

Pour retrouver un ventre plat après 45 ans, il est nécessaire d’agir sur deux aspects essentiels : l’alimentation et l’activité physique. En effet, une alimentation trop riche en sucres favorise le stockage de graisse dans les adipocytes tandis que l’exercice permet de perdre du poids sainement et durablement.

Le rôle crucial du muscle transverse #

Pour sculpter le bas-ventre, il faut travailler spécifiquement sur le muscle transverse, explique Blanche Von Engelbrechten, coach sportive chez Fitness Park. Les sports les plus efficaces pour renforcer ce muscle sont le Pilates et le core training.

Pilates : un allié précieux pour le bas-ventre #

Le Pilates est un sport très accessible, même pour les débutantes, qui permet un travail musculaire en profondeur. Il renforce notamment le muscle transverse, primordial pour afficher un ventre plus plat.

Core training : une méthode innovante pour cibler les muscles profonds #

Le core training consiste à renforcer les muscles profonds en réalisant des exercices d’équilibre parmi d’autres. La planche classique ou sur les côtés, le mountain climber… autant d’exercices de renforcement musculaire probants pour cibler le bas-ventre.

Exercices efficaces pour raffermir le bas-ventre #

Voici les meilleurs exercices de planche à intégrer dans votre routine sportive pour renforcer le muscle transverse et, par conséquent, perdre du poids au niveau du bas-ventre :

La planche classique #

Allongez-vous sur le ventre sur un tapis de yoga et appuyez-vous sur vos avant-bras et orteils. Vos jambes sont serrées, vous regardez le sol entre vos avant-bras. Rentrez le ventre, soulevez le nombril et contractez les muscles du plancher pelvien. Réalisez cet exercice tous les jours pendant 30 secondes, puis 45 secondes et enfin 1 minute.

Le mountain climber #

Démarrez-en position de planche en vous allongeant face vers le bas avec vos mains écartées à la largeur des épaules et les bras étendus verticalement ; alignez votre dos avec votre cou ainsi que fessiers et talons. Effectuez 30 secondes d’effort suivies de 15 secondes de temps de récupération.

La planche façon Superman #

Tenez-vous debout en cherchant l’alignement entre vos épaules, bassin, genoux et chevilles. Maintenez la position durant 30 secondes de chaque côté initialement, puis passez progressivement à 1 minute par côté.

Le dead bug #

Allongé sur le dos, placez votre tête et vos épaules fermement au sol et assurez-vous que le bas du dos reste en contact avec le sol. Sur une expiration, levez votre bras gauche et votre jambe droite à la verticale. Maintenez quelques instants en respirant calmement. Réalisez ensuite l’inverse en levant le bras droit et la jambe gauche.

Si vous souhaitez rendre ces exercices un peu plus difficiles, vous pouvez les réaliser avec des poids : par exemple, une bouteille d’eau de 1,5 L remplie ou une petite haltère.

Merci à Blanche Von Engelbrechten, coach sportive chez Fitness Park.

