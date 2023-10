Kystes douloureux, infections : retrait temporaire des déodorants nuud du marché

Le mercredi 6 septembre 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé la suspension temporaire de la commercialisation des déodorants en crème nuud.

Nuud retire temporairement ses déodorants du marché suite à des effets indésirables #

Suspension de la commercialisation des déodorants Nuud #

Cette décision a été prise à la suite de rapports faisant état d’effets indésirables tels que des kystes douloureux et des infections. La cause de ces effets serait liée à la formule grasse du produit.

Une formule grasse responsable des effets indésirables #

Selon l’ANSM, la présence de ces kystes pourrait s’expliquer par la forme galénique du déodorant, qui est majoritairement huileuse. Ce type de formule favoriserait ainsi l’obstruction des pores de l’aisselle, avec une possibilité de surinfection microbienne due à un effet occlusif. Toutefois, il est important de souligner que la composition de ces déodorants n’est pas remise en cause. Les ingrédients utilisés dans le déodorant nuud ne sont pas considérés individuellement comme étant responsables des effets indésirables rapportés.

Mise au point d’une nouvelle formule moins grasse #

En réponse aux signalements de ces effets indésirables, le fabricant de déodorants nuud a décidé de suspendre la commercialisation de ses produits vendus en ligne, sur les plateformes de médias sociaux ainsi que dans les pharmacies, et ce, en collaboration avec l’ANSM. Dans un communiqué daté du 16 août 2023 et partagé le mercredi 6 septembre, la marque indique qu’elle est en train de tester une nouvelle formule moins grasse. Ce changement devrait permettre d’éviter les problèmes liés à l’obstruction des pores de l’aisselle.

À lire Classement des rouges à lèvres, verdict des consommateurs, un produit se distingue nettement

Rappel des bonnes pratiques d’utilisation du déodorant Nuud #

Dans son communiqué, la marque nuud a tenu à rappeler les bonnes pratiques concernant l’utilisation de leur déodorant afin d’éviter les effets indésirables :

– Ne pas dépasser une application tous les deux jours pour éviter l’obstruction des pores;

– Ne pas utiliser directement après le rasage ou l’épilation;

– Ne pas utiliser sur une peau irritée ou des petites plaies;

– En cas de signes d’inflammation ou de kystes, même extrêmement rares, il convient d’arrêter immédiatement l’utilisation du produit;

– Éviter l’application dans des situations favorisant la macération.

Un retour sur le marché envisagé après modification de la formule #

Le fabricant de déodorants nuud espère pouvoir bientôt remettre son produit sur le marché grâce à cette nouvelle formule moins grasse. Les consommateurs sont invités à consulter régulièrement le site de la marque ou leurs réseaux sociaux pour être informés des avancées concernant ce changement de composition. Les personnes ayant été victimes d’effets indésirables suite à l’utilisation de déodorants Nuud sont également encouragées à contacter la marque afin de contribuer à l’amélioration continue du produit.

Un marché compétitif et exigeant en termes de qualité #

Le marché des déodorants est très concurrentiel et les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux compositions des produits qu’ils achètent, particulièrement lorsqu’il s’agit de produits appliqués sur la peau. Il est donc crucial pour les fabricants comme nuud de proposer des formules qui répondent à ces exigences en termes de qualité tout en restant efficaces contre les odeurs corporelles. Cette suspension temporaire devrait permettre à nuud de revenir sur le marché avec un produit encore mieux adapté aux besoins de ses clients.

À lire Cosmétiques sur-mesure, tendance actuelle, le pourquoi de cette popularité expliqué