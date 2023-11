Les 3 baumes à lèvres indispensables pour survivre à l’hiver avec style

L'hiver approche à grands pas et avec lui, son lot de problèmes pour nos lèvres : sécheresse, gerçures, manque d'éclat.

Pour y remédier, découvrez notre sélection des trois baumes à lèvres hydratants et teintés, qui deviendront les alliés incontournables de votre routine beauté durant ces mois froids.

Pour une touche de brillance et d’hydratation : le Glossy Balm Candy de Lanolips #

En matière de baumes à lèvres, la marque Lanolips est reconnue pour ses produits aux ingrédients naturels et leur efficacité face au froid hivernal. Leurs baumes hydratants et teintés sont parfaits pour apporter un peu de couleurs à votre sourire tout en protégeant vos lèvres du dessèchement.

Prix : 14,90 €

Nos conseils d’utilisation #

Déposez une petite quantité de produit sur l’extrémité de l’index, puis appliquez sur vos lèvres en massant légèrement. Renouvelez l’application tout au long de la journée autant que nécessaire pour maintenir l’hydratation et la couleur.

Le coup de cœur des stars : Peptide Lip Tint de Rhode #

Ce baume à lèvres teinté a déjà séduit de nombreuses célébrités, dont Hailey Bieber, qui ne jure que par lui pour raviver sa bouche durant les mois d’hiver. Son secret ? Une formule riche en peptides et autres ingrédients nourrissants pour chouchouter vos lèvres tout en leur apportant une touche de couleur délicate.

Prix : 20 €

Nos conseils d’utilisation #

Appliquez directement le produit sur les lèvres, en commençant par le centre et en étirant vers les commissures. Il peut également être utilisé comme base avant votre rouge à lèvres préféré pour un fini encore plus soigné et une meilleure tenue.

Un baume léger mais efficace : Everything Nice Lip Balm de Rem Beauty #

Ses effets hydratants vous donneront envie de l’emporter partout avec vous cet hiver !

Ce baume à lèvres léger développé par Rem Beauty est idéal pour protéger vos lèvres tout en laissant une sensation de fraîcheur sur vos lèvres .

Prix : 15,00 €

Nos conseils d’utilisation #

Glissez le produit dans votre sac à main ou votre poche, et appliquez-le au doigt ou directement avec l’embout applicateur dès que vos lèvres réclament un peu de confort supplémentaire.

N’oubliez pas : l’hydratation est essentielle pour des lèvres en beauté #

Quel que soit le baume à lèvres choisi, gardez à l’esprit qu’une bonne hydratation est indispensable tout au long de la journée.

N’hésitez pas à renouveler l’application dès que le besoin se fait sentir.

D’autres astuces pour garder vos lèvres douces et pulpeuses cet hiver : #

Gommez vos lèvres régulièrement avec un gommage spécifique ou un mélange maison de sucre et d’huile végétale. Cela aidera à éliminer les cellules mortes et à préparer la surface de vos lèvres pour une meilleure pénétration des agents hydratants des baumes.

Évitez de vous lécher les lèvres trop souvent, une habitude qui peut aggraver leur sécheresse durant l’hiver.

N’oubliez pas de boire suffisamment d’eau chaque jour pour maintenir une bonne hydratation de l’intérieur !

Conclusion – Adoptez nos coups de cœur pour une bouche irrésistible malgré le froid #

Cet hiver, ne laissez pas vos lèvres souffrir du froid grâce à notre sélection de baumes à lèvres hydratants et teintés ! En suivant nos conseils, vous pourrez afficher une bouche pulpeuse et colorée quelles que soient les conditions météorologiques.