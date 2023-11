La théorie des ongles noirs : un atout pour le moral en hiver

Le phénomène TikTok des ongles noirs #

Ce réseau social est une véritable mine d’or pour les tendances et la dernière en date concerne la couleur de votre vernis à ongles. En effet, il semblerait que certaines teintes participent à augmenter notre confiance en soi, notamment durant la saison froide.

Après le succès des ongles rouges l’an dernier, c’est désormais au tour du vernis noir de faire sensation. La preuve ? Les 2,3 millions de vues générées par le hashtag #blacknailtheory sur TikTok.

Au-delà d’une simple couleur de vernis #

Ne pensez pas que cette tendance soudaine n’est qu’un effet de mode. Au contraire, selon les adeptes de la théorie des ongles noirs, se peindre les ongles de cette couleur aurait en réalité des effets positifs sur notre aura et nos comportements.

À lire Maximisez la durée de votre parfum : La méthode infaillible dévoilée

L’auteure @rashayyashartv explique dans une vidéo que les ongles noirs contribuent à renforcer notre confiance en nous, dégagent une impression de courage, d’audace et de mystère. Voilà donc autant de raisons valables pour adopter cette manucure durant l’hiver.

Ultra chic et tendance, les ongles noirs ne sont plus réservés aux déguisements d’Halloween. Au contraire, ils se portent désormais avec fierté tout au long de l’année et ce, sous différentes formes : total look, brillant, mat, en nail art ou même à la française.

Le pouvoir des couleurs sur notre attitude #

Mais mais il n’y a pas que le noir qui agit comme un véritable talisman pour notre aura ! D’autres nuances ont également leur rôle à jouer et influencent inconsciemment nos comportements. Par exemple, l’orange, tout comme le jaune et autres couleurs vives, confère davantage de dynamisme à celui ou celle qui le porte.

La couleur du vernis, reflet de notre personnalité ? #

Noir, orange, rouge, vert… Autant dire que chaque teinte possède sa propre signification – pour chaque individu, et selon les circonstances de la vie. C’est pourquoi on peut affirmer qu’en fonction de la teinte choisie, il est possible de mieux cerner notre personnalité, ainsi que notre humeur du moment.

À lire Les meilleures crèmes anti-rides en pharmacie pour une peau éclatante

Ainsi, si vous êtes en manque de motivation et que vous souhaitez booster votre moral, optez sans hésiter pour une manucure complète aux accents de noir intensément profond.

Pourquoi adopter la théorie des ongles noirs cet hiver ? #

L’hiver est bien souvent synonyme de froid, grisaille et baisse de moral. Pourtant, de simples actes peuvent permettre de lutter contre cette sensation d’accablement. Il suffit parfois d’un peu d’audace et de mystère pour réussir à sortir du lot.

Alors oui, peindre ses ongles en noir peut sembler anodin. Toutefois, si cela contribue à rehausser notre estime de soi et renforcer notre confiance, pourquoi ne pas essayer ? D’autant plus que ce n’est qu’une question de choix : rien ne vous empêche de varier les plaisirs et les nuances selon vos envies ou votre humeur !

Verdict de la théorie des ongles noirs #

Quoi qu’il en soit, pour connaître le véritable effet de cette tendance sur notre aura et notre énergie, il ne reste plus qu’à l’essayer. Car après tout, comme le dit l’adage : « Qui ne tente rien n’a rien ». Peut-être que cette simple manucure transformera une journée pluvieuse en un doux moment de bonheur.

À lire Saisissez l’occasion : le parfum de luxe Narciso Rodriguez en promotion chez Sephora

Au-delà des croyances populaires, gardons en mémoire que le véritable secret consiste à trouver la manucure idéale qui reflète parfaitement notre personnalité, quelle que soit la saison. Ainsi, on profitera pleinement du moment présent avec assurance et sérénité. »