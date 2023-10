Angleterre innove, premier concours de beauté naturel, et voici l’élue

Angleterre : Miss London 2023, la première reine de beauté sans maquillage

Natasha Beresford vient d’être élue Miss London 2023 lors de la compétition Miss England, une édition spéciale où les participantes étaient interdites de maquillage.

Interdiction du maquillage pour promouvoir la beauté naturelle #

Dans un effort pour renforcer l’estime de soi et promouvoir une image corporelle réaliste, les organisateurs de l’événement ont pris la décision audacieuse d’exclure tout maquillage et produit cosmétique pendant cette compétition. L’objectif est clair : mettre en avant la beauté naturelle des candidates et montrer que chaque femme est belle telle qu’elle est, sans artifice.

Une assistante dentaire couronnée Miss London 2023 #

Natasha Beresford, une jeune femme originaire de Londres, a remporté ce titre prestigieux et inédit. Avant de devenir Miss London 2023, Natasha travaillait comme assistante dentaire depuis 2021. Passionnée par son métier, elle souhaite poursuivre des formations supplémentaires en radiographie dentaire et en éducation à la santé buccale. Lors de son élection, la jolie blonde s’est exprimée avec enthousiasme : « Je suis ravie d’avoir été élue Miss London. »

Un exemple inspirant pour les femmes et les jeunes filles #

Natasha Beresford espère utiliser sa notoriété pour inspirer d’autres femmes et jeunes filles à se sentir confiantes et belles dans leur peau sans maquillage. Cette démarche originale du concours Miss England est en effet une excellente occasion de rappeler que la beauté réside déjà en chacune d’entre nous, sans avoir besoin de cacher ou modifier notre apparence au quotidien. En mettant l’accent sur la beauté naturelle des participantes, cette compétition montre qu’il est possible de briller et d’être couronnée de succès sans recourir aux artifices habituels du monde de la beauté.

Une initiative qui pourrait inspirer d’autres événements ? #

Cette édition spéciale du concours Miss England n’est peut-être que le début d’un mouvement plus large dans l’industrie de la mode et de la beauté. La décision d’exclure tout maquillage lors de cette compétition pourrait inciter d’autres organisateurs de concours similaires et divers créateurs de mode à suivre cet exemple et à encourager une représentation plus réaliste et respectueuse de la beauté féminine.

La finale Miss England : un autre défi pour Natasha Beresford #

Après ce succès, Natasha Beresford compte bien poursuivre son parcours dans le monde de la beauté en participant à la finale du concours Miss England prévue plus tard cette année. Si elle devait remporter cette nouvelle étape, cela marquerait non seulement un grand pas en avant pour elle-même mais aussi pour cette vision renouvelée de la beauté. En effet, de plus en plus de femmes et de jeunes filles recherchent aujourd’hui à s’identifier à des modèles différents du standard traditionnel imposé par l’industrie.

Un changement de mentalités bienvenu #

L’élection de Natasha Beresford en tant que première Miss London sans maquillage symbolise un vent nouveau dans le secteur de la beauté. Il est important de souligner et d’encourager ces initiatives qui transmettent à toutes les femmes un message positif et inspirant : la beauté naturelle mérite d’être valorisée et célébrée.

En mettant en lumière la diversité et la singularité de chaque candidate sans artifice, cette édition spéciale de la compétition Miss England contribue à améliorer la confiance en soi des femmes et à leur rappeler qu’elles sont belles telles qu’elles sont. Espérons que cette initiative soit suivie par d’autres événements ou campagnes axées sur la promotion d’une beauté accessible, authentique et respectueuse de chacune. Ainsi, peut-être qu’un jour, les concours de beauté renonceront définitivement au maquillage pour ne garder que l’essence même de la beauté féminine : sa nature et son authenticité.