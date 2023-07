3 secrets dévoilé par un nutritionniste : Comment éviter la prise de poids cet été !

Les clés pour maintenir une alimentation équilibrée cet été selon un nutritionniste

Introduction : Avec l’arrivée de l’été, il est facile de succomber aux tentations culinaires telles que l’alcool, les gâteaux apéritifs et les grillades. Cependant, ces excès peuvent mettre en péril notre perte de poids et notre bien-être général. Pour éviter ces pièges, notre nutritionniste, Raphaël Gruman, partage trois conseils essentiels pour maintenir une alimentation saine pendant la saison estivale.

1 – Privilégier une routine alimentaire stable : Les changements estivaux qui favorisent la prise de poids Lorsque l’été arrive, nos habitudes alimentaires peuvent être perturbées. Nous avons tendance à relâcher nos efforts pour maintenir une alimentation équilibrée et à céder aux aliments gras, salés ou sucrés. Selon Raphaël Gruman, il est important de prendre conscience de ces changements et de les corriger pour éviter les conséquences sur notre poids et notre santé.

2 – Les erreurs estivales ont un impact sur notre santé globale Au-delà de l’effet sur notre poids, les mauvaises habitudes alimentaires estivales peuvent avoir des répercussions néfastes sur notre santé, en particulier sur notre foie. Une consommation excessive d’alcool, de matières grasses et de sucre peut entraîner une fatigue générale de l’organisme et affaiblir notre système immunitaire. Il est donc primordial de prendre soin de notre corps pendant cette période.

3 – Conseil n° 1 : Pratiquer une activité physique régulière L’été offre souvent plus de temps libre, ce qui en fait une excellente occasion de s’engager dans une activité physique régulière. Selon Raphaël Gruman, il est conseillé de marcher, courir, faire du vélo ou nager pour brûler des calories supplémentaires, rééquilibrer notre foie et maintenir notre masse musculaire.

4 – Conseil n° 2 : Veiller à une hydratation adéquate L’hydratation est essentielle en été, surtout par temps chaud. Il est recommandé de boire au moins 2 litres d’eau par jour pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme et éviter la déshydratation. Une hydratation régulière contribue également à éliminer les toxines accumulées lors des excès alimentaires estivaux. Les boissons telles que les tisanes, le thé et les eaux aromatisées peuvent également être bénéfiques.

5 – Conseil n° 3 : Adopter le jeûne intermittent de manière occasionnelle Le jeûne intermittent peut permettre à notre foie de se reposer et de se régénérer. Raphaël Gruman suggère de sauter un repas une à deux fois par semaine, de préférence le dîner, en respectant un intervalle de 16 heures entre les prises alimentaires. Cette pratique peut aider à combattre la fatigue générale et à récupérer des excès alimentaires de l’été.

Pour profiter de l’été tout en maintenant une alimentation équilibrée, il est important de rester vigilant face aux tentations. En suivant les conseils de notre nutritionniste, , en établissant une routine alimentaire stable, en pratiquant une activité physique régulière, en veillant à une bonne hydratation et en adoptant le jeûne intermittent de manière occasionnelle, vous pourrez savourer la saison estivale tout en préservant votre santé et votre bien-être général.