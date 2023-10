DIOR en apogée : L’ascension dans l’univers concurrentiel de la beauté

Que l’on soit un maquilleur professionnel ou amateur, il est fréquent de voir cette marque figurer dans les 3 principales références à utiliser pour réussir un look éblouissant. Selon l’indice Luxury Makeup de Landys Chemist en 2023, Dior Beauty domine les réseaux sociaux, avec parfois six fois plus de mentions que des marques prestigieuses dédiées au monde de la beauté et du maquillage. La fièvre Dior est également visible à travers l’utilisation de hashtags, comptabilisant plus de 23 millions de références entre juillet 2022 et juin 2023. En combinant les recherches internet, le nombre d’abonnés sur les plateformes populaires telles qu’Instagram et TikTok, et les vues accumulées, Dior se démarque largement de ses concurrents.

Un héritage scientifique qui soutient chaque innovation #

Chez Dior, chaque produit repose sur un héritage scientifique solide : la recherche cosmétique a notamment porté son attention sur le marqueur « d’inflammation », processus biologique incriminant les cellules immunitaires et accélérant le vieillissement en détruisant les structures de la peau. Grâce au développement d’un modèle de peau bio-imprimé et soumis à un stress oxydatif induit par l’exposition aux rayons UV, les scientifiques en blouse blanche ont réussi à déchiffrer les biomarqueurs impliqués et mesurer l’efficacité d’un nouvel extrait de rose de Granville dans la réparation cutanée à trois niveaux. Les formules des produits sont ainsi minutieusement élaborées pour offrir une efficacité prouvée, tout en proposant des textures luxueuses pour le plaisir et le bien-être.

La recherche pointue pour un soin anti-âge optimal #

Le programme « Reverse Aging » de Dior Science, rassemblant les plus grands experts mondiaux en matière d’anti-âge, est également une preuve du sérieux de la recherche chez ce géant de la beauté. En associant leurs compétences, ces spécialistes ont pu mettre au point un véritable arsenal pour contrer les effets du temps sur la peau : réduction des rides, fermeté retrouvée, éclat sublimé… Les résultats sont visibles rapidement et surtout, durables.

Dior, pilier et novateur de la cosmétique #

Au-delà de sa prodigieuse ascension sur les réseaux sociaux et de son héritage scientifique, Dior s’est forgé une solide réputation dans l’innovation cosmétique. La marque continue de conquérir le monde avec ses formules avant-gardistes à la fois développées dans les laboratoires et éprouvées par les professionnels. Dior réussit ainsi le pari d’allier prouesses scientifiques, bien-être et plaisir sensoriel dans ses gammes de maquillage, soins pour la peau et parfums.

Collaborations prestigieuses et expériences inoubliables #

Ce succès doit beaucoup aux talents créatifs qui travaillent à l’élaboration des produits Dior. Faisant appel à des artistes reconnus et novateurs, Dior propose chaque année des collections limitées qui remportent un vif succès auprès des passionnés de beauté du monde entier. La marque a également travaillé étroitement avec plusieurs influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux, partageant leurs expériences uniques au sein de la Maison Dior et attirant ainsi une audience toujours plus large.

Au sommet de son art, Dior continue d'innover et de séduire les amateurs de beauté du monde entier grâce à la puissance de sa recherche, l'excellence de ses produits et la richesse de ses collaborations.