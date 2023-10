En avance sur Noël : 10 calendriers de l’Avent beauté pour un décompte stylisé

Les 10 calendriers de l’Avent beauté les plus incroyables pour des fêtes étincelantes

Chaque année, la période précédant Noël est marquée par la sortie de ces calendriers qui renferment une variété de produits cosmétiques, soins pour la peau et accessoires de beauté permettant de patienter jusqu’au jour J en se faisant plaisir chaque jour. Découvrez donc notre top 10 des calendriers de l’Avent beauté disponibles cette année.

1. Le calendrier le plus diversifié #

Ce calendrier venteux nous propose un mélange unique et intéressant des essentiels favorites de grandes marques comme Charlotte Tilbury ou Augustinus Bader. Évalué à plus de 625 euros, il contient notamment des produits de maquillage, des soins pour la peau et même une bougie pour égayer les longues soirées d’hiver. Son prix de base : seulement 115 euros !

2. Le calendrier le plus généreux #

Le calendrier de l’Avent de chez Space NK est un incontournable pour les fans de beauté et de soins pour la peau. Non seulement il offre 25 produits différents, mais il cache également pas moins de 33 surprises à découvrir jour après jour. Parmi les marques participantes, on retrouve Rare Beauty, Hourglass, Laneige, 111Skin et Olaplex. De quoi satisfaire toutes vos envies beauté pour un prix de 270 euros, avec une valeur totale estimée à 1000 euros.

3. Le calendrier le plus étonnant #

Sephora s’est surpassée cette année en proposant non pas un, mais deux calendriers de l’Avent remplis de produits issus des marques préférées de ses clients. On y découvre notamment des cosmétiques de Seasonly, Gisou, Drunk Elephant, Patchology, Huda Beauty et Rare Beauty. La valeur totale est évaluée à 420 euros, pour un plaisir quotidien garanti.

4. Le calendrier aux couleurs de Noël #

Nuxe a créé le calendrier idéal pour découvrir son univers au travers de produits iconiques en format voyage, comme l’huile prodigieuse, la crème fraîche de beauté ou encore le baume réconfortant Rêve de miel. Comptez sur ce calendrier composé de 24 articles pour vous faire patienter dans la joie jusqu’à Noël.

5. Le calendrier le plus cozy #

Dans ce joli calendrier prenant la forme d’un sapin vert, vous trouverez les essentiels pour chouchouter votre peau durant l’hiver, ainsi que des accessoires inattendus comme un masque pour les yeux et un rouleau de massage. Vous apprécierez également la présence d’une bougie parfumée aux senteurs hivernales.

6. Le calendrier étincelant #

Le calendrier de l’Avent Benefit nous offre chaque jour un nouveau produit de maquillage pour parfaire notre look beauté en vue des fêtes. Avec sa valeur totale de 169 euros, ce calendrier est une véritable aubaine pour celles qui souhaitent briller de mille feux à l’approche de Noël.

7. Le calendrier inspiré par l’océan #

Dans son écrin bleu rappelant les flots, le calendrier Biotherm offre 24 produits phares de la marque, dont les fameuses Aquasource. Engagée depuis 2012 dans la préservation du monde marin, la marque célèbre cette cause au travers d’un calendrier rafraichissant et ressourçant.

8. Le calendrier plébiscité sur les réseaux sociaux #

Fenty Beauty, la marque de cosmétiques de Rihanna, dévoile pour la première fois son calendrier de l’Avent destiné aux fans de routines beauté sur TikTok. Vous y trouverez 12 produits incontournables Fenty Beauty et Fenty Skin, pour un prix de 139 euros chez Sephora.

9. Le calendrier le plus parisien #

Lancôme vous invite à découvrir ses produits iconiques grâce à son élégant calendrier bleu et or, orné de la célèbre fleur emblématique de la marque. Celui-ci renferme 24 surprises pour une expérience beauté unique chaque jour de décembre.

10. Le calendrier le plus attentionné #

Ce calendrier original marie à merveille produits de soins et messages doux pour apporter une touche de bien-être supplémentaire à votre routine beauté. Chaque compartiment rouge vif cache ainsi non seulement un produit, mais également un mot doux pour égayer vos journées jusqu’à Noël.

Pour patienter chaque jour avec style et découvrir les produits phares des grandes marques de beauté et de soins, craquez sans attendre pour ces calendriers de l’Avent aux styles variés et originaux. Ils sauront vous offrir en avance sur Noël un décompte étincelant et stylisé !