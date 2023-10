Conformité esthétique : La pression de l’idéal «blanche, mince et jeune» en Chine

Les modes vestimentaires et les styles changent en l'espace de quelques décennies dans le pays.

Alors que les premiers défilés de mode ont vu défiler des mannequins aux tenues osées et chatoyantes devant des Chinois portant encore les sombres vestes Mao, des chirurgies esthétiques se sont multipliées. La pression de la conformité esthétique en Chine : « blanche, mince et jeune »

Evolution des standards de beauté en Chine #

La politique s’est invitée dans l’évolution de l’image du peuple chinois, comme en témoigne la dernière polémique autour d’une photo controversée sur le site web d’Apple représentant l’un de ses employés au teint foncé, reflétant l’idéal-type d’un stéréotype raciste.

Le nationalisme, un frein à l’expression personnelle #

Les nationalistes chinois ne partagent pas leurs opinions personnelles concernant leur image, car ils considèrent qu’ils font partie intégrante de la Chine. Ils sont particulièrement sensibles envers toute critique visant l’apparence de leur pays ou de sa population. Ashley Miao, une jeune femme de 26 ans travaillant dans le marketing digital pour des marques de luxe étrangères à Shanghai, a elle aussi subies des stéréotypes physiques. Selon elle, beaucoup de jeunes Chinois qui étudient à l’étranger reviennent chez eux avec une perspective plus ouverte sur la diversité des styles de beauté.

L’éducation à la beauté et au style dans les universités chinoises #

Pour la majorité des jeunes chinoises, leur introduction au maquillage et aux normes de beauté se fait lorsqu’elles entrent à l’université. En effet, les étudiantes ne sont pas autorisées à se maquiller ni à s’habiller comme elles le souhaitent durant leurs études secondaires, où elles doivent porter un uniforme. Une fois reçus au gaokao (l’examen d’entrée à l’université), ces jeunes femmes sont soumises à une pression sociale quant à leur apparence, notamment en vue de trouver un partenaire.

Voyages à l’étranger et acceptation de soi #

L’expérience internationale peut avoir un impact sur la perception de sa propre image chez les jeunes Chinoises. Ashley, qui a étudié au Royaume-Uni, explique : « J’ai été exposée à des personnes de tous horizons, avec toutes sortes de morphologies et de styles vestimentaires, et tout cela était accepté. »

Le marché de la beauté en plein essor en Chine #

La croissance économique du pays est à l’origine de l’explosion du marché de la beauté en Chine. Les ventes de produits cosmétiques ont atteint 393 milliards de yuans en 2022, faisant de la Chine le deuxième plus grand marché après les États-Unis. Si les marques occidentales sont présentes, ce sont surtout les marques coréennes et japonaises qui ont su tirer profit des similitudes entre leurs idéaux esthétiques et ceux des consommateurs chinois. Cependant, depuis 2018, la tendance du « guochao » a vu émerger des marques de produits de beauté nationales qui rivalisent avec les enseignes importées.

Les selfies sublimés et la chirurgie esthétique #

La chirurgie esthétique pour répondre aux standards de beauté est aussi en vogue avec des opérations comme les injections brûle-graisses dans le visage et le cou, la réduction du menton ou encore la modification tridimensionnelle du nez. De plus, beaucoup de jeunes femmes améliorent leurs photos à l’aide de filtres de beauté, qui blanchissent la peau, affinent le visage et enlargissent les yeux, parfois jusqu’à des tailles disproportionnées. Les filles chinoises se prennent souvent en photo mais ne voient jamais leur véritable apparence, explique Nicolas de Rouge, un photographe français basé à Shanghai.

Le marché de la beauté et les normes esthétiques en Chine montrent que les jeunes générations sont soumises à une pression constante pour se conformer à l’idéal populaire d’une femme « blanche, mince et jeune ». Cependant, avec une exposition croissante à la diversité et aux influences étrangères, il reste à voir comment ces attentes évolueront dans les années à venir.