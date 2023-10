Tendance automnale : Les «Pumpkin spice latte nails», une douceur à vos ongles

Une inspiration gourmande pour les ongles cet automne #

Cette année, c’est un grand oui à la tendance des ongles façon «pumpkin spice latte». Après le maquillage aux couleurs du matcha et de l’espresso, les plus créatifs ont inventé le maquillage inspiré par la boisson la plus tendance de l’automne à base de citrouille. À découvrir également : l’ombre à paupières «Pumpkin spice latte», qui impose elle aussi sa marque sur nos yeux en cette saison.

Les réseaux sociaux sous le charme des pumpkin spice nails #

Repérée sur les réseaux sociaux, la tendance des ongles «pumpkin spice latte» promet un look audacieux et toujours en accord avec le thème de l’automne. Sur TikTok, ce nouveau phénomène rencontre un succès croissant puisque le hashtag #pumpkinspicenails cumule déjà plus de 170 mille vues.

Comme bon nombre d’autres tendances en matière d’onglerie, les «pumpkin spice latte nails» se déclinent en différentes variantes. Sur son profil TikTok, l’utilisatrice @sweetnailsbysab propose ainsi un tutoriel détaillé et assez simple à suivre pour réaliser sa version des ongles pumpkin spice latte.

Le pas-à-pas pour réaliser des ongles pumpkin spice latte #

Pour commencer, préparez les ongles en appliquant une base coat transparente pour les protéger et faciliter la pose du vernis. Choisissez ensuite quatre nuances de couleurs : un orange citrouille, un brun clair, un brun foncé et un beige rosé. Mélangez ces teintes sur une feuille de plastique ou une palette propre.

Pour ajouter de la texture à cette délicate manucure, munissez-vous d’une éponge à maquillage et tamponnez-la légèrement dans le mélange de couleurs. Appliquez ensuite l’éponge sur vos ongles pour recréer cette texture façon latte.

À l’aide d’un pinceau plat, appliquez votre mélange de quatre teintes en petites vagues sur l’ongle ; c’est ce qui donnera l’effet latte que propose la célèbre boisson.

N’oubliez pas d’ajouter quelques touches lumineuses à vos créations pour donner de la profondeur à vos ongles pumpkin spice latte. Utilisez par exemple un vernis doré et un pinceau fin pour dessiner des arabesques scintillantes qui rendront honneur au thème automnal.

Adapter la tendance selon ses envies et son niveau en nail art #

L’avantage avec la tendance des ongles «pumpkin spice latte» est qu’elle offre une grande variété de possibilités en matière de style. Vous pouvez choisir de vous inspirer du tutoriel mentionné plus haut ou encore opter pour une version plus simplifiée en détournant légèrement les codes pour obtenir un résultat tout aussi esthétique.

Certaines décident par exemple d’adopter des ongles effet dégradé en jouant uniquement sur l’intensité de la couleur orange, tandis que d’autres préfèrent réaliser une manucure unie agrémentée d’un motif citrouille discret réalisé à main-levée ou avec un pochoir.

Pour celles qui souhaitent ajouter une touche glam #

N’hésitez pas à jouer avec différents types de finitions pour vos ongles pumpkin spice latte. Un top coat mat donnera un aspect chic et élégant, tandis qu’une couche de vernis pailleté apportera plus d’éclat et une pointe de fantaisie à votre manucure automnale.

Une tendance qui séduira toutes les passionnées de nail art et de boissons réconfortantes #

Appréciée pour sa chaleur et ses saveurs épicées, la pumpkin spice latte a déjà séduit de nombreux amateurs de café aux quatre coins du globe. Aujourd’hui, cette boisson emblématique de l’automne inspire également la sphère beauté en s’imposant dans l’univers du maquillage et maintenant de l’onglerie. Il ne fait aucun doute que les «pumpkin spice latte nails» feront le bonheur des adeptes de nail art, curieuses d’inventer un nouveau look à la fois gourmand et en phase avec les couleurs chaleureuses de la saison.

