Lueur transcendante : La peau vitrée, nouvelle tendance beauté à essayer

La peau vitrée, une tendance originaire d'Asie, fait désormais des adeptes dans le monde entier. Brillante, équilibrée et lumineuse, cette nouvelle approche de la beauté promet de révéler votre plus belle peau au naturel.

La peau vitrée : une tendance beauté à adopter pour un éclat transcendant. Pour obtenir cet effet lueur transcendante, il est essentiel de suivre une routine soin adaptée et d’opter pour des produits spécifiques en matière de maquillage. Voici les étapes clés à suivre pour s’approprier cette tendance.

Étape 1 : Le démaquillage #

Une base indispensable pour obtenir ce résultat impeccable : le démaquillage avec des produits efficaces pour débarrasser votre peau des impuretés accumulées tout au long de la journée. Optez pour des huiles, des gels ou des solutions bi-phasées spécifiquement formulées pour purifier votre épiderme, comme par exemple l’huile démaquillante Milky makeup remover oil de Coup d’Éclat ou encore la solution biphase makeup remover du Dr Barbara Sturm.

Étape 2 : Le gommage ou exfoliation #

Pour affiner et illuminer votre teint, une exfoliation régulière est primordiale. La veille au soir, offrez-vous une séance de gommage doux pour débarrasser l’épiderme des cellules mortes, activer la circulation sanguine et tonifier la peau. Pensez à choisir des produits adoucissants comme le Gentle exfoliating powder Bouquet Floral de Melvita ou encore le Cherry Dub Ultra-Fine Face Scrub de Fenty Skin.

Étape 3 : La lotion tonique #

Pour réveiller, adoucir et rétablir le pH de votre peau, appliquez une lotion tonique différente en fonction de vos besoins :

hydratante, astringente, purifiante ou repulpante. Des produits tels que le Rose Tonic de Pixi ou encore l’Hello Good Stuff ! Skin Perfecting Toner d’Essence pourront vous aider à préparer votre épiderme à recevoir les autres soins.

Étape 4 : Le sérum #

Les sérums sont formulés avec des ingrédients actifs hautement concentrés qui assurent une véritable infusion d’hydratation pour la peau. Qu’ils soient hydratants, anti-âge ou revitalisants comme le 48-heures Hydration Serum de Nocibé Naturals , le Yuzu-C Radiance Serum Shot Waso de Shiseido ou encore le Multi-Active Youth Essence Clarins x Le Petit Prince, ils sont indispensables pour maintenir l’éclat de votre peau vitrée.

Étape 5 : Le masque #

S’offrir un instant cocooning avec un masque en tissu est crucial pour maximiser l’hydratation et l’éclat de votre teint. Deux fois par semaine, appliquez un masque spécifiquement hydratant et régénérant comme le Moisturizing Sheet Mask d’Evoluderm ou encore l’Intense Hydration Sheet Mask de Korres. Pour bénéficier d’une expérience complète, vous pouvez également opter pour un outil massant tel que

Jade Roller et Gua Sha de Nocibé.

Étape 6 : La crème de jour #

Dernière étape essentielle de votre routine beauté : la crème hydratante de jour qui agit comme un film protecteur pour votre épiderme. Des produits tels que la Rio Radiance Cream de Sol de Janeiro, la Moisturizing Face Cream SPF 50 de CeraVe ou encore la Hydraliane Cream de SVR sont parfaitement adaptés pour cette étape.

Côté maquillage pour une peau vitrée : #

Pour adopter cette tendance jusqu’au bout, choisissez des produits de maquillage spécifiques pour apporter cet éclat naturel à votre teint. Destiné à flouter les imperfections et à réfléchir la lumière, misez sur un primer illuminateur comme le High Glass Face Primer de NYX, un fond de teint hydratant et lumineux comme le Studio Radiance serum-powered™ de M.A.C, un blush crémeux de la marque Divine Blush Legendary Glow Colour Balm de Pat McGrath, un highlighter liquide à appliquer sur les points saillants du visage tel que le Positive Light Liquid Luminizer de Rare Beauty et enfin une brume fixatrice pour fixer votre maquillage tout au long de la journée avec le Suminokou Makeup Fixing Spray de Suqqu.

La peau vitrée est donc une tendance beauté lumineuse et élégante à adopter pour affirmer votre éclat naturel. N’oubliez pas que chaque étape est essentielle pour maintenir l’équilibre, l’hydratation et la brillance de votre épiderme.