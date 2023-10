L’avocat, élixir beauté : Cinq utilisations méconnues dans votre routine quotidienne

L’avocat : une panacée pour la beauté et ses secrets méconnus

Avec sa richesse en acides gras et en vitamine E, ce fruit au vert éclatant apporte une solution efficace à divers problèmes de peau tout autant qu’aux affres du passage du temps. Voici cinq utilisations peu connues de l’avocat qui pourrait vous convaincre d’intégrer ce véritable élixir de jeunesse à votre routine quotidienne.

Le masque nourrissant pour le visage #

L’avocat représente un choix judicieux pour les peaux sèches grâce à ses propriétés nourrissantes et hydratantes naturelles. Vous pouvez profiter de ces qualités en concoctant un masque maison en mélangeant la chair d’un avocat avec deux cuillères à soupe de miel. Pour favoriser une absorption optimale, étalez simplement cette pâte onctueuse sur votre visage puis laissez poser environ 15 minutes avant de rincer. A raison de deux à trois applications par semaine, vous devriez rapidement constater que les tiraillements désagréables disparaissent et votre teint gagne en luminosité.

À lire Angleterre innove, premier concours de beauté naturel, et voici l’élue

Le gommage corporel doux et naturel #

Pour retrouver une peau de bébé, optez pour ce gommage réalisé à base d’avocat, de miel et de sucre. Réduisez d’abord en purée un avocat bien mûr puis ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive, une cuillère à soupe de miel liquide et jusqu’à satisfaction, le sucre qui permettra d’exfolier efficacement les cellules mortes tout en conservant l’onctuosité du soin. Il vous suffit ensuite d’utiliser la préparation comme un gommage classique avant votre douche ou votre bain.

Le soin exotique pour des mains hydratées #

Pour des mains douces et bien nourries, confectionnez un masque pour les mains avec moitié de banane et d’avocat écrasés ensemble. Appliquez cette pâte généreusement sur vos mains avant de les envelopper dans un sac plastique afin de créer un effet thermique. Conservez les mains emballées pendant 30 minutes environ puis rincez abondamment. Ce soin maison rapide et facile à réaliser réhydratera et adoucira instantanément la peau desséchée et tiraillée par les agressions du quotidien.

Réduire les cernes avec l’astuce froid #

Après une mauvaise nuit ou si vos yeux sont fatigués, misez sur les propriétés décongestionnantes des tranches d’avocat sorties directement du réfrigérateur. Vous pouvez également utiliser cette astuce pour réduire les poches sous les yeux après une journée stressante ou lorsqu’un rhume provoque des gonflements. Laissez les tranches d’avocat froides reposer 15 minutes sur vos yeux et appréciez leur effet rafraîchissant.

Un traitement fortifiant pour des cheveux éclatants #

Grâce à sa richesse en vitamine E et en acides gras, l’avocat trouve également toute sa place dans le soin de vos cheveux ! Il vous suffit de mélanger la chair d’un avocat bien mûr avec deux cuillères à soupe de miel et une cuillère à soupe d’huile d’olive jusqu’à obtenir un mélange homogène. Appliquez ce masque sur vos longueurs, en évitant les racines pour ne pas graisser votre cuir chevelu, puis enveloppez vos cheveux dans du film alimentaire ou une serviette chaude. Laissez poser 20 à 30 minutes avant de rincer puis shampouinez délicatement. Ce traitement renforce vos câprins tout en favorisant leur brillance naturelle.

À lire Fashion Week de Paris, Pamela Anderson sans maquillage, la beauté naturelle se réinvente

Ainsi, en intégrant ces méthodes simples à votre routine quotidienne, vous tirerez tous les avantages insoupçonnés que l’avocat peut offrir. Nourriture sublime pour tous vos sens, laissez-vous tenter par cet élixir beauté aux multiples propriétés bénéfiques.