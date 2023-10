Astuces beauté : les sticks polyvalents pour un maquillage parfait

Au fil des tendances, le blush a parfois été délaissé pour le contouring et la recherche de l’éclat. Cependant, ce produit fait son grand retour dans les routines beauté, avec une formule plus soignée qui évite l’effet desséchant et plâtreux sur la peau.

Les sticks de maquillage ont conquis le cœur des amateurs de beauté grâce à leur facilité d’utilisation, leurs effets hydratants et leur grande polyvalence.

L’essor des blushs en stick #

Le succès des sticks de maquillage tient notamment à leur composition riche en ingrédients nutritifs. Jael Dorotan, un mannequin dont les joues rosées sont devenues sa marque de fabrique sur les réseaux sociaux, explique que ces produits renferment souvent des huiles d’avocat et d’abricot ainsi que du beurre de mangue.

Ces ingrédients émollients pénètrent l’épiderme et assurent une application douce et modulable.

Dianna Ruth, co-fondatrice de Milk Makeup, ajoute que les sticks contiennent une concentration élevée de pigments afin d’obtenir un rendu couleur optimal. De plus, leur texture crémeuse permet de les mélanger facilement avec une crème de jour ou un enlumineur pour obtenir un fini lumineux et hydraté.

Application simplifiée grâce aux sticks #

Avec l’émergence de TikTok comme nouvelle référence en matière de tendances beauté, les techniques de maquillage ont évolué pour devenir plus simples et dynamiques. Alicia Hosdey, maquilleuse et fondatrice de sa propre agence, explique qu’elle applique le stick sur la partie arrondie de la main, avant de réchauffer le produit en frottant ses deux mains ensemble. Elle appose ensuite le produit sur ses tempes puis vers le centre du visage.

L’utilisation des doigts reste également une option pratique pour contrôler l’emplacement du blush. Jael Dorotan affirme directement appliquer le stick sur sa peau et mélanger la couleur à l’aide d’un pinceau dense. Pour un effet ultra-naturel, elle dépose même un peu de blush sur l’ensemble des pommettes ainsi que sur l’extrémité du nez.

Touche finale : superposition et astuces #

Outre leur utilisation en tant que blush, les sticks peuvent être employés comme base pour d’autres produits.

Il est possible de superposer un enlumineur liquide ou une poudre pour renforcer l’effet lumineux. Les sticks peuvent également servir comme fard à paupières monochrome à appliquer au doigt ou au pinceau, seuls ou en complément d’autres teintes.

Jael Dorotan confie parfois appliquer un blush légèrement plus foncé uniquement sur la lèvre inférieure avant de le mélanger avec son rouge à lèvres préféré. Les possibilités sont nombreuses avec ces outils polyvalents qui s’adaptent aux envies et aux besoins de chacun.

Une gamme de teintes pour tous les goûts #

Les marques de maquillage rivalisent d’imagination pour proposer des sticks aux couleurs toujours plus diversifiées. Du blush translucide au produit ultra-pigmenté, l’éventail de choix permet à toutes et à tous de trouver la teinte idéale pour rehausser le teint et sculpter le visage.

Recommandations pour choisir le bon stick #

Pour trouver le stick parfait, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs critères.

La couleur doit être adaptée à sa carnation et à ses envies, tout en restant modulable pour éviter un résultat trop voyant. Le niveau d’hydratation qu’apporte le produit joue également un rôle important, surtout si on souhaite mélanger le produit avec une crème ou un enlumineur.

Il ne faut pas non plus négliger l’importance d’un emballage pratique qui facilitera le transport du produit et son application en toutes circonstances. En définitive, l’idéal reste de tester différentes marques et formules afin de déterminer celle qui correspond au mieux à ses attentes.

En conclusion, les sticks de maquillage s’imposent comme la nouvelle tendance beauté incontournable.

Leurs bienfaits hydratants, leur facilité d’utilisation et leur grande polyvalence convainquent de plus en plus d’utilisateurs. Désormais, il est temps d’explorer ces petits bijoux de la cosmétique pour révéler l’éclat naturel de votre peau.