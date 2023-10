Mercredi Addams inspire, les secrets de son maquillage gothique dévoilés par une experte

Le spin-off de la Famille Addams, « Mercredi », réalisé par Tim Burton et diffusé sur Netflix, ne cesse d’influencer ses fans.

La ville de Bucarest, où se déroule cette comédie horrifique, est en train de devenir une destination tendance pour les voyages. L’atmosphère gothique chic de l’émission s’infiltre même dans la décoration intérieure. Il semblerait également que Jenna Ortega, la jeune actrice qui incarne Mercredi Addams, puisse nous inspirer pour nos routines beauté.

Les hashtags #mercredimaquillage, #maquillagemercredi et #mercrediaddamsmaquillage qui apparaissent sur Instagram et TikTok le prouvent : malgré la diffusion très récente de la série « Mercredi » le 28 novembre dernier, le spin-off réalisé par Tim Burton inspire déjà les amateurs de beauté.

Un maquillage sombre et dramatique #

C’est indéniable, l’apparence emblématique de Mercredi Addams, avec ses cheveux noirs et son teint pâle, suscite toujours autant d’intérêt auprès des fans du personnage. Fanny Maurer, maquilleuse et ambassadrice de KVD Beauty, a partagé son tutoriel professionnel pour réussir ce look unique en son genre.

Le secret réside notamment dans un smoky eye gris, à la fois intense et envoûtant, obtenu grâce au Tattoo Pencil Liner en gris magnétite appliqué sur les paupières et estompé pour un effet fumé. Pour intensifier le regard, il est recommandé d’utiliser le Dazzle Stick en teinte Thundercloud et de l’appliquer sur la paupière mobile.

Des yeux de chat à couper le souffle #

Pour parfaire ce look gothique chic, Fanny Maurer conseille d’accentuer l’intensité du trait d’eye-liner. Pour cela, il suffit de glisser délicatement le pinceau au plus près de la ligne des cils, depuis le coin interne jusqu’au coin externe de l’œil, et de rajuster l’intensité en repassant une ou plusieurs fois sur le trait.

Ce geste permet de créer un véritable regard de chat, tout en conservant subtilité et élégance.

Joues saillantes et contouring maîtrisé #

L’un des secrets du maquillage gothique de Mercredi Addams réside également dans la mise en valeur de ses pommettes. Pour obtenir cet effet, il est nécessaire de maîtriser parfaitement la technique du contouring, qui consiste à sculpter le visage en jouant avec les ombres et les lumières.

La palette Shade & Light, conseillée par Fanny Maurer, est tout indiquée pour réussir cette étape cruciale du maquillage.

Sublimer les lèvres avec une touche finale sombre et mystérieuse #

Enfin, pour donner la touche finale à ce look inspiré de Mercredi Addams, il convient d’opter pour une couleur de rouge à lèvres sombre et mystérieuse. Les nuances bordeaux, prune, voire même noir, sont particulièrement adaptées pour sublimer les lèvres et rester fidèle au style gothique du personnage.

Inspiration et créativité : un maquillage original #

Ce tutoriel partagé par Fanny Maurer dévoile ainsi les secrets d’un maquillage digne de Mercredi Addams, qui séduit toujours autant les fans de la série.

Mais le spin-off « Mercredi » de Tim Burton ne se contente pas de réveiller notre amour pour le maquillage gothique : cette nouvelle version du personnage culte nous invite également à réinventer et moderniser nos routines beauté en s’inspirant de son univers sombre et élégant. La fantaisie et l’originalité du look de Jenna Ortega dans la série contribuent indéniablement à nourrir l’engouement autour du maquillage inspiré de Mercredi Addams.

Un phénomène qui prend de l’ampleur #

Avec la multiplication des hashtags et des tutoriels partagés sur les réseaux sociaux, il est clair que l’intérêt pour le maquillage gothique est loin de faiblir. Les adeptes sont de plus en plus nombreux, et chacun y apporte sa propre touche et sa personnalité. De quoi redonner une nouvelle jeunesse à l’icône Mercredi Addams et lui offrir une place de choix dans nos routines beauté.