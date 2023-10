Un élément surprenant s’avère être le plus contaminé dans une trousse de maquillage

Cependant, il est important d’être conscient des risques potentiels pour la santé liés à l’utilisation de ces produits, en particulier lorsqu’ils sont contaminés par des bactéries et des champignons.

Une étude révélatrice sur les bactéries dans les trousses de maquillage #

Récemment, Amreen Bashir et Peter Lambert, scientifiques à Aston University, ont mis au jour des bactéries cachées dans les trousses de maquillage, en particulier dans les éponges « beauty blender » de plus en plus populaires.

Ils ont analysé 467 produits de maquillage fournis par des résidents du Royaume-Uni, ce qui a permis de détecter une contamination bactérienne et fongique possible.

Parmi les bactéries trouvées, on retrouve notamment Escherichia coli et Staphylococcus dans des eye-liners et mascaras usagés.

Les germes responsables de la conjonctivite peuvent se propager dans d’autres parties du corps et déclencher une infection secondaire plus grave

Les antibiotiques ou les crèmes antibactériennes sont généralement utilisées pour éliminer ces germes, mais s’ils se propagent dans le sang ou atteignent des tissus plus profonds, l’infection peut redevenir mortelle

Staphylococcus aureus est particulièrement contagieux et peut causer des infections cutanées telles que l’impétigo

Les « beauty blenders » : un danger sous-estimé #

L’étude menée par Amreen Bashir et Peter Lambert est la première à se concentrer sur les éponges de maquillage, très populaires pour l’application du fond de teint et le contouring. La plupart des beauty blenders testés n’avaient jamais été nettoyés, bien que deux tiers des participants aient reconnu les avoir déjà fait tomber par terre lors de leur utilisation.

On peut considérer ces éponges comme étant les éléments les plus contaminés dans une trousse de maquillage.

Mesures préventives et conseils d’hygiène #

Pour minimiser les risques de contamination bactérienne, voici quelques conseils à suivre :

Vérifiez régulièrement les dates d’expiration de vos produits cosmétiques (indiquées par un symbole en forme de pot ouvert avec les mentions 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, ou 36m correspondant au nombre de mois pendant lesquels le produit peut être utilisé)

Évitez d’appliquer du maquillage si vous avez une infection, une blessure ou une peau abîmée

Ne partagez pas vos produits cosmétiques avec vos amis

Évitez d’utiliser les échantillons de maquillage mis à disposition dans les magasins, car ils sont souvent contaminés

Nettoyez régulièrement vos accessoires de maquillage (pinceaux, éponges, etc.) avec un produit adapté

Comment nettoyer et désinfecter ses produits de maquillage ? #

Pour nettoyer correctement vos produits de maquillage et réduire le risque de contamination :

Pour le rouge à lèvres : faites ressortir une petite partie du tube, essuyez-la avec un mouchoir en papier puis versez un peu d’alcool dessus. Laissez ensuite tremper pendant 30 secondes dans un volume plus important d’alcool avant d’éliminer délicatement l’excédent et laisser sécher le rouge à lèvres.

: faites ressortir une petite partie du tube, essuyez-la avec un mouchoir en papier puis versez un peu d’alcool dessus. Laissez ensuite tremper pendant 30 secondes dans un volume plus important d’alcool avant d’éliminer délicatement l’excédent et laisser sécher le rouge à lèvres. Pour les pinceaux : nettoyez-les régulièrement avec un mélange d’eau tiède et de savon doux ou un nettoyant spécifique aux pinceaux, puis rincez et laissez sécher à l’air libre.

: nettoyez-les régulièrement avec un mélange d’eau tiède et de savon doux ou un nettoyant spécifique aux pinceaux, puis rincez et laissez sécher à l’air libre. Pour les éponges « beauty blender » : humidifiez l’éponge, appliquez un nettoyant adapté puis frottez-la entre vos mains pour éliminer les traces de maquillage. Rincez abondamment sous l’eau courante et pressez pour éliminer l’excès d’eau. Laissez sécher à l’air libre sur un support propre.

En suivant ces conseils et en étant vigilant quant à l’hygiène de vos produits cosmétiques, vous réduirez les risques d’infections et protégerez votre peau des bactéries nocives présentes dans les trousses de maquillage.