Brigitte Macron consacre une somme considérable pour ses dépenses liées au maquillage et à la coiffure

Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les chiffres issus du rapport de la Cour des Comptes concernant la gestion des services liés à la présidence de la République.

On y découvre notamment que la première dame consacre une somme importante à sa mise en beauté.

Un contrat mensuel de 5200€ pour ses soins de beauté #

Selon le rapport de la Cour des Comptes, un contrat a été signé en mai 2017 entre les services de la présidence et un prestataire unique, qui se charge de coiffer et maquiller Brigitte Macron pour un tarif forfaitaire mensuel de 5200€ incluant les taxes.

Ainsi, en 2022, la première dame a dépensé 5200€ par mois pour les services d’un coiffeur-maquilleur professionnel.

Une première dame soucieuse de son apparence #

Brigitte Macron est souvent félicitée pour son sens du style et son élégance. Que ce soit lors d’événements officiels, de cérémonies ou de sorties en compagnie de son mari, la première dame prouve régulièrement qu’elle porte une attention particulière à son apparence.

Récemment, Brigitte Macron a ébloui l’assistance lors de la visite du prince Charles III en arborant une superbe robe longue agrémentée de strass. Elle n’hésite pas non plus à opter pour des tenues plus originales et contemporaines, comme une robe courte bicolore légèrement cintrée et des escarpins à talons hauts, ou encore un costume monochrome bien ajusté associé à un top satiné et des escarpins à talons.

La beauté, un budget conséquent pour les premières dames #

Le maquillage professionnel : Pour sublimer leur visage lors d’apparitions publiques, nombreuses sont celles qui font appel à un maquilleur expert.

Les soins capillaires sur mesure : Coiffeurs personnels pour réaliser des coupes impeccables et des mises en plis sophistiquées lorsque nécessaire.

Coiffeurs personnels pour réaliser des coupes impeccables et des mises en plis sophistiquées lorsque nécessaire. L’esthétique : Soins du visage, manucures et pédicures pour compléter leur routine beauté et conserver une apparence irréprochable en toutes circonstances.

Ainsi, il apparaît que la première dame de France accorde beaucoup d’importance à sa mise en beauté pour rayonner lors des événements et engagements officiels. Un budget conséquent, mais qui semble nécessaire pour maintenir une certaine image.

Comparer les dépenses de beauté avec d’autres figures politiques #

Brigitte Macron n’est pas la seule personnalité politique à consacrer une part importante de son budget à ses soins esthétiques. En effet, plusieurs autres premières dames dans le monde ont déjà fait parler d’elles pour des raisons similaires.

Par exemple, selon des informations rapportées par la presse britannique en 2016, Samantha Cameron, épouse de l’ancien premier ministre David Cameron,

aurait dépensé plus de 35 000 £ par an en soins de beauté, incluant maquillage, coiffure, manucures et pédicures. »

Une nécessité pour maintenir une bonne image ? #

Face à ces chiffres, on peut alors se demander si de telles dépenses sont justifiées. Certains considèrent que les premières dames, en tant que représentantes du pays, doivent être irréprochables dans leur apparence.

D’autres estiment que cette somme pourrait être utilisée de manière plus utile et éthique.

En conclusion, il semblerait que les dépenses liées à la mise en beauté de Brigitte Macron suscitent un débat intéressant sur l’utilisation de l’argent public et le rôle des premières dames dans la vie politique des nations.

Une question qui restera probablement d’actualité tant que la beauté et l’apparence continueront de jouer un rôle primordial dans notre société.