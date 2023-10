Si les calendriers de l’Avent étaient autrefois réservés aux enfants avec des surprises exclusivement chocolatées, de nos jours ces petites fenêtres quotidiennes s’ouvrent sur un monde bien plus vaste qui séduit toute la famille. Les femmes, en particulier, sont friandes de calendriers de l’Avent beauté, leur offrant chaque jour jusqu’à Noël un nouveau produit pour se chouchouter et prendre soin d’elles. Pour cette année 2023, Sephora marque le coup en proposant plusieurs calendriers alliant plaisir et luxe.

Un éventail de calendriers pour tous les goûts et budgets #

Sephora ne déroge pas à la règle cette année et sort sa gamme de calendriers pour satisfaire toutes les envies.

Du moins cher au plus coûteux, il y en a pour tous les goûts et budgets. Le calendrier le moins cher chez Sephora est celui de leur marque propre, Sephora Collection, tandis que le plus onéreux provient d’une célèbre fragrance anglaise.

Le Calendrier de l’Avent Sephora 2023 promet, non seulement du luxe, mais aussi des économies.

À lire Profitez de la générosité de Sephora : -25% sur les marques de maquillage les plus en vogue !

Le Calendrier de l’Avent Sephora Collection : Une valeur sûre #

Chaque année, le calendrier de l’Avent Sephora Collection fait plaisir aux adeptes de maquillage et soins beauté. Les surprises cachées derrière les petites fenêtres sont souvent des produits incontournables de la marque, des nouveautés et même quelques exclusivités. Il est certain que ce calendrier ravira ceux et celles qui souhaitent avoir un échantillon varié de produits à tester tout au long du mois de décembre, le tout à un prix accessible.

Jo Malone London : Un calendrier pour les amateurs de fragrances anglaises #

Pour les amoureux de parfums luxueux et raffinés, Jo Malone London propose cette année chez Sephora son fameux calendrier de l’Avent.

C’est le plus cher des calendriers 2023 disponibles en magasin, mais cela s’explique par les fragrances iconiques qu’il contient : Ginger Biscuit, Orange Bitters, English Pear & Freesia, Wood Sage & Sea Salt et Wild Bluebell ne sont que quelques-unes des douze senteurs alléchantes présentées dans ce coffret haut de gamme.

Le cadeau idéal pour se faire plaisir chaque jour jusqu’à Noël avec une touche d’exclusivité et de glamour !

Une expérience quotidienne luxueuse #

Au-delà des plaisirs olfactifs qu’ils procurent, ces calendriers de l’Avent soigneusement choisis offrent aussi une expérience inédite à leurs détenteurs : ouvrir chaque jour une nouvelle case pour y découvrir un trésor.

À lire Un élément surprenant s’avère être le plus contaminé dans une trousse de maquillage

En effet, c’est ainsi que le plaisir de l’attente est prolongé durant tout le mois précédent Noël et que chaque surprise a le temps d’être savourée à sa juste valeur.

Entre économies et luxe : un choix réfléchi pour toutes les bourses #

Les calendriers de l’Avent Sephora 2023 offrent donc une possibilité de choix en fonction du budget et des envies. Chacun peut trouver le calendrier qui lui conviendra ou fera plaisir à un proche, tout en s’orientant vers des produits de qualité à des prix divers.

Que ce soit pour se faire plaisir avec un calendrier de luxe contenant les parfums les plus célèbres de Jo Malone London ou pour mettre la main sur des produits incontournables de Sephora Collection, ces calendriers promettent chaque jour jusqu’à Noël un enthousiasme renouvelé dans l’attente d’une surprise quotidienne.