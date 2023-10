En tant que journaliste beauté, je révèle 8 produits à ne pas manquer chez Marionnaud

La toute nouvelle marque propre de Marionnaud, Skin Système, promet de faire sensation cet hiver.

Et pour cause, elle redonnera vie à notre teint terne grâce à des produits qui s’engagent à raviver l’éclat de la peau.

Un exemple phare de cette gamme est la Crème Glow Light, spécialement conçue pour redonner de la lumière aux teints les plus ternes et fatigués.

À lire Lidl fait l’objet d’une mise en garde de l’UFC-Que Choisir, alertant sur certains produits cosmétiques à éviter

Une palette étincelante avec Marionnaud Under The Stars #

Pour celles qui aiment se maquiller en toutes occasions, la palette Under The Stars de Marionnaud devrait vous séduire. Toutes les couleurs que nous utilisons le plus sont dissimulées dans cette sublime édition limitée. Une belle façon de révéler votre beauté naturelle sous un ciel étoilé.

Nettoyez et apaisez votre peau avec l’Huile Eclair démaquillante de Patyka #

Ultra-fraîche et très agréable, l’Huile Eclair Cleansing de Patyka est parfaite pour décongestionner le visage au réveil. Sa formule enrichie en lavande papillon, kiwi, concombre et acide hyaluronique procure une profonde hydratation pour une peau repulpée et pleine de vitalité.

Une brume énergisante grâce à l’Eau Cellulaire d’Institut Esthederm #

Cette brume ne doit pas être confondue avec un simple vaporisateur d’eau.

L’Eau Cellulaire d’Institut Esthederm s’applique sur le visage dès le réveil pour bien commencer la journée et également tout au long de la journée pour un effet rafraîchissant et énergisant. Elle aidera à hydrater, tonifier et revitaliser votre peau.

À lire Lidl présente un soin du visage à petit prix, et surprenamment, l’UFC-Que Choisir l’approuve

Faites-place aux masques en tissu avec le Wrap Hyal-Aqua de Qiriness #

Rien de tel qu’un masque en feuille pour se détendre tout en chouchoutant sa peau. Véritable rituel pour nos dimanches soirs, ce masque Wrap Hyal-Aqua de Qiriness vous permettra de commencer la semaine en beauté. En plus d’hydrater, il apaise l’épiderme. Et contrairement à d’autres, celui-ci présente un effet « seconde peau » parfait et reste en place sur le visage.

Le gel lavant Ritual of Ayurveda aux senteurs délicates #

Disponible chez Marionnaud, nous vous recommandons particulièrement ce gel lavant Ritual of Ayurveda à la rose indienne et à l’amande douce qui libère un parfum délicat et persistant sur la peau. Il nettoie en douceur, tout en respectant l’équilibre naturel de votre peau. Un véritable moment de plaisir lors de votre routine beauté quotidienne.

Un teint frais et lumineux avec le Masque Resurfaçant Milk & Peel d’Erborian #

Ce masque offre des résultats en un temps record. Enrichi en lait de sésame et en enzymes exfoliantes, le Masque Resurfaçant Milk & Peel d’Erborian propose un surprenant effet « nouvelle peau ».

La peau est douce, profondément nettoyée et parfaitement nourrie. Idéal pour les femmes pressées qui veulent prendre soin de leur peau sans perdre de temps.

À lire Une crème anti-âge obtient la note parfaite, selon l’application Yuka, en matière d’efficacité et de qualité

En tant que journaliste beauté, je révèle ces 8 produits à ne pas manquer chez Marionnaud pour sublimer votre visage au quotidien. Que vous cherchiez à illuminer votre teint, démaquiller et nettoyer en douceur ou encore hydrater et apaiser votre épiderme, il y a forcément un produit qui répondra à vos attentes. N’hésitez pas à vous rendre dans une boutique Marionnaud pour découvrir ces incontournables et bien d’autres encore.